Dan Negru, despre adevăraţii asasini ai Mădălinei Manole. Mesajul dur al prezentatorului TV la 10 de ani de la decesul cântăreţei

Dan Negru face este unul dintre cele mai cunoscute persoane din mass media. Prezentatorul TV a realizat mai multe emisiuni în care a fost invitată şi Mădălina Manole.

Acum, la 10 ani de când cântăreaţa s-a stins din viaţă, Dan Negru afirmă că regretata artistă nu înţelegea de ce nu mai era aşa de căutată de televiziuni şi de ce producătorii nu o mai invitau la diversele show-uri. Prezentatorul TV susţine că asasinii acesteia au fost oamenii de media, din televiziuni.

"O văd din nou pe Mădălina Manole prin ziare. S-au făcut 10 ani de la moartea ei... N-am stiut niciodată cum să-i explic Mădălinei de ce televiziunile n-o mai voiau. Era perioda in care televiziunile româneşti descopereau publicul comercial 18-49 şi orice li se părea "old" sau cu aer românesc era respins. Moral, noi toţi ăştia care ne-am făcut treaba prin televiziuni sau prin media in anii ăia suntem criminalii Mădălinei. Noi, toţi asasinii ei", a răbufnit el pe Facebook.

Mădălina Manole a ales să își pună capăt zilelor chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. Aceasta a fost găsită în baia casei sale din Otopeni, chiar de soțul ei. Potrivit I.N.M.L, Mădălina s-a sinucis înghițind Carbofuran (cunoscut sub numele de Furadan).

„Fata cu părul de foc" nu a avut parte de o slujbă obișnuită de înmormântare, ținând cont de faptul că s-a sinucis, însă a avut parte de slujba specială care se face în astfel de condiții.

Înainte de a face acest gest extrem, Mădălina Manole a lăsat un bilet de adio prin care le explică celor dragi motivele care au împins-o să facă acest gest.