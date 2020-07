Dana Budeanu a făcut-o praf pe Andreea Esca: "Am o înjurătură de vreo 3-4 minute, în lanț, așa, de nu te repeți"

Criticul de modă este de părere că prietena ei, Andreea Esca, nu a procedat corect, ieşind şi dând explicaţii publicului. ”Subiectul de astăzi este cel mai fierbinte al ultimelor 24 de ore și anume Andreea Esca. Pentru toți cei care i-au pronunțat ieri numele am o înjurătură de vreo 3-4 minute, în lanț, așa, de nu te repeți. Le știți pe alea? Nu! Mergeți prin Ferentari sau prin zonele astea, unde se înjură pe stil vechi, câteva minute fără să te repeți.

Toți cei care ați scris despre Esca aveți din partea mea o astfel de înjurătură! O cunosc foarte bine pe Andreea Esca, am vorbit cu ea în această perioadă. După părerea mea sinceră, lucru pe care i l-am și spus, dar o să fac o paranteză pentru a anihila rahatul care se propagă în jurul numelui ei: dragi cretini, imbecili, proști, adică 99% dintre ăia de i-ați pronunțat ieri numele Andreei Esca. Oare nicio boală pe Pământul ăsta, băi, niciuna, nu are nevoie de marketing?

Andreea Esca, declaraţii despre coronavirus: "Da! Am fost bolnavă de COVID-19"

Există vedete peste tot pe glob și fac campanii pentru a dona oamenii bani, sunt pro aceste chestii, adună bani și fac lucruri de genul ăsta. Peste tot în lume există aceste asocieri că vedetele sprijină aceste fundații, strâng fonduri, hai să ajutăm bolnavii de Sida și alte cele.

Faptul că Andreea Esca a apărut ieri cu acea declarație a fost greșeală imensă pentru ea. Nu pentru corona, pentru Covid, pentru ea! Părerea mea, pe care i-am și spus-o, mă rog, când am vorbit. I-am spus să nu iasă deloc. De ce? Pentru că așa cum se întâmplă în țările de sclavi, nu contează nici dacă a avut, nici dacă nu a avut, nu contează nimic! Contează că n-ați știut să faceți nimic în această pandemie, voi toți, care vă ocupați de pandemie!

De ce s-a urcat valul pe Andreea Esca, pentru că Andreea Esca a urmat unor matracuci și fătălăi care au făcut un spectacol ieftin cu selfie de prin spital, cu aparate de rahat! Cine a avut ideea că această pandemie are nevoie de o promovare la nivel de vedete, a avut o idee foarte proastă, asta pentru că ăla de a avut ideea este foarte, foarte prost!”, spune Dana Budeanu pentru stiripesurse.ro.

Alexandre Eram, soţul Andreei Esca, în stare gravă din cauza COVID-19

Andreea Esca a recunoscut, luni, că a fost bolnavă de coronavirus și că și soțul ei, Alexander Eram, a fost infectat. Omul de afaceri a avut o formă severă de boală și a fost dus la terapie intensivă.

"Da, am fost eu, soțul și unul dintre copii. Mulțumită doctorilor de la "Matei Balș", acum suntem bine, avem rezultat negativ, toți trei. Primul s-a îmbolnăvit soțul meu. Avea febră mare, 40 de grade Celsius, dar ne-am gândit că are probleme la stomac. Ne-am impacientat și am chemat salvarea. El a ieșit pozitiv, eu negativ. Mie mi-au apărut simptomele după cinci zile. Mi-am dat seama când găteam ceva cu usturoi și nu am simțit mirosul.

Soțul meu, Alex, fără nicio boală cronică, nu fumează, face sport, nu face excese a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei. Băiatul mi-a spus că pe tata l-au dus la terapie intensivă. Simțeam că leșin. Plămânii lui au fost afectați într-un timp extrem de scurt. Îmi spunea "Nu mai pot!", "Cred că așa arată iadul!". A făcut tratament cu plasmă", a dezvăluit Andreea Esca.