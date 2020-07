Dana Budeanu, cuvinte dure la adresa Andreei Marin. Nu s-a putut abţine: "E zero barat"

”Andreea Marin a avut o perioadă foarte scurtă în viața ei în care a fost slabă și asta a fost în momentul în care a început Surprize-Surprize la TVR. După aceea, metabolismul nu a mai ajutat-o și a dobândit formele pe care le are acum. După părerea mea, e mai bine așa decât era înainte pentru că ea nu are conformația care să-i permită real să fie o filiformă. Cu toate că este o femeie înaltă, conformația ei de la talie în jos este caracteristică unei femei cu forme. Ea nu este o femeie care face sport, știu că a mai postat cum e la sală și cum transpiră. Da, nu, Andreea Marin merge la sală o dată la 100 de ani când trebuie să facă o promovare, nu are o rutină din asta.

La o conformație ca a Andreei Marin. Este necesar să mergi la sală atunci când vrei ca fundul și pulpele să-ți stea într-un fel!

În momentul în care silueta Andreei Marin a evoluat către cea de astăzi, ea a înțeles că fusta trebuie să fie sub genunchi, a înțeles niște mici trucuri vestimentare pentru care o felicit. Nu ca stil, că aici e zero barat, ca direcție e ok. Nu are stil, a trecut ca mai toate vedetele de la noi prin mai toate stilurile, ba era pe rock, ba era pe (stil) Audrey Hepburn... nu poți așa ceva”, a spus Dana Budeanu despre Andreea Marin.

Ce a putut să zică despre Andra: "O ardeţi ca nişte sărăcii"

Dana Budeanu a vorbit, recent, despre statutul de vedetă al Andrei. Designerul spune că majoritatea artiștilor „o ard ca niște sărăcii”.

„Delia e în vacanță, pentru că e vedetă Delia. În afară de Delia și încă vreo 2-3, în rest majoritatea o ardeți ca niște sărăcii de la care publicul nu are nimic de învățat, pentru că în afară de vedete reale ca Smily, Delia, la Andra trebuie să fac o paranteză.

Eu înțeleg că Andra e o vedetă al cărui public este și unul care adoră muzica populară, mă rog. Cei care cântă country music în America o ard la maxim, ca toate celelalte vedete.

Nu contează că dacă mie îmi ascultă muzica oricine, public de orice nivel financiar, înseamnă că eu nu mai sunt vedetă. Tu nu trebuie să fii accesibil ca vedetă. Este o prostie! E o tâmpenie.(...) Vedetele sunt aspiraționale. Eu mă uit undeva în sus din toate punctele de vedere, și din punct de vedere financiar.

Nu este o rușine să ai cașcaval. De aceea muncești și scoți piese bune”, a zis Dana Budeanu.

