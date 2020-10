Dana Budeanu o avertizează pe Anisie: "Faceţi ceva, altfel fac public contractul cu şcoala pe care ştiţi cine din guvern a deschis-o"

Budeanu mai precizează în mesajul filmat şi că ar fi vorba despre şcoala al cărei proprietar ar fi o persoană din guvern şi unde Monica Anisie ar avea normă întreagă, 38 de ore pe săptămână.

Monica Anisie are trecut în declaraţia de avere (ataşată articolului), la secţiunea venituri, sarariul de profesor de la "Şcoala Fridolin", în valoare de 34.277 de lei, pe anul 2019.

Ministrul Educaţiei apare şi pe site-ul instituţiei private de învăţământ, aşa cum se poate vedea din captura foto.

Cazul este unul asemănător cu cel al fostului ministru al Sănătăţii, Victor Costache, care avea un contract cu o clinică din Sibiu, la care a susţinut că operează "pro bono", apoi chiar gratuit, în timp ce făcea parte din cabinetul Orban.

Ministrul Costache a spus că acel contract este „pe o sumă minimă, pentru un chirurg cu specializarea și calificările mele", fiind încadrat pe grilă ca medic primar.

„Operațiile în sine, care în mod normal se plătesc, am ales să nu fie remunerate în cazul meu", a adăugat ministrul Costache.

El a mai spus că nu a ascuns niciodată că operează în week-end la un spital privat din Sibiu.

Grădinița Fridolin, promovată de vicepremierul Turcan pe pagina de Facebook a PNL

"Astăzi am fost alături de copiii și personalul de la Grădinița Germană „Fridolin”, din București, la invitația președintelui Asociației Școlilor Particulare, domnul Christian Comșa, unde au reînceput activitățile cu foarte multă seriozitate și grijă pentru sănătatea tuturor. În timpul vizitei am experimentat normele stabilite de autorități, prin respectarea circuitului de intrare-ieșire din instituție, măsurarea temperaturii, dezinfectarea mâinilor, folosirea papucilor de unică folosință, păstrarea distanței fizice și purtarea măștii. Activitățile educaționale se desfășoară în grupe de maximum 10 copii, jucăriile sunt atent selectate, spălate și dezinfectate. Spațiile pentru activitățile cu copiii sunt generoase, bine aerisite și dezinfectate. Felicit personalul de la Grădinița Fridolin pentru modul în care s-a organizat, pentru efortul de adaptare la noile condiții, pentru primirea copiilor și reînceperea activităților educaționale cu aceștia. Am convingerea că aceste măsuri vin în sprijinul părinților care vor putea merge la muncă, contribuie la relansarea activităților economice și reprezintă o bucurie imensă pentru copiii noștri care au nevoie de relaționare, joacă și activități educaționale de calitate.”