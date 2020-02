Dana Chera (fostă Grecu) şi-a anunţat demisia de la Antena 3. "Simt nevoia unei provocări"

„Am decis că proiectul meu la postul național de știri să se oprească. Plec de la Antenă mulțumindu-le colegilor mei lângă care am crescut. De la care am învățat. Pe care i-am respectat și a căror simpatie am simțit-o onestă”, a scris jurnalista într-un text pe blog, în care povestește că primește des întrebări de la fani despre reîntoarcerea pe sticlă.

Citeşte şi: Jurnalista Alessandra Stoicescu, înlocuitoarea Andreei Berecleanu la Antena 1. "Mi se pare firesc să prezint Observatorul"

Jurnalista a explicat faptul că decizia îi aparţine şi ţine de raţiuni personale, aceasta simţind nevoia unei provocări.

„Motivul pentru care proiectul meu la Antena 3 se oprește ține de rațiuni personale. Simt nevoia unei provocări. Și, dacă ea va veni din mass media și mă voi potrivi unui alt proiect, voi continua să fiu jurnalist. Decizia nu e ușoară, dar ce e ușor din ce ne dorim pentru evoluția noastră ca trăitori pe aici? Așadar, dragii mei, vă voi ține la curent! Vă mulțumesc pentru interesul vostru! Pentru mine contați!”, a mai spus jurnalista.