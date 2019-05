Viorica Dăncilă cere raport de la MAI şi MAE privind procesul de vot din 26 mai. Ce spune despre discuţia cu Klaus Iohannis

"Avem nevoie de stabilitate şi continuitate în exercitarea mandatului guvernamental şi de un ritm mult mai susţinut în activitatea Executivului. Am avut astăzi o discuţie la Cotroceni cu preşedintele Iohannis legat de nominalizarea miniştrilor, dar şi de punerea în aplicare a rezultatelor referendumului de duminică. Referitor la cele 3 portofolii în care avem interimat, am discutat fiecare propunere în parte, de asemenea am discutat despre propunerea pentru funcţia de vicepremier pe parteneriate strategice, iar în scurt timp sperăm să avem un răspuns de la preşedinte. În următoarea perioadă vom avea o discuţie în forurile statuare ale PSD, vom avea o discuţie cu partenerii noştri de la ALDE, în urma căreia vom lua o decizie care sa reflecte voinţa cetăţenilor exprimată la referendum. După părerea mea, soluţia o reprezintă o modificare legislativă dezbătută şi adoptată în Parlament", a spus Dăncilă la începutul şedinţei de Guvern.

Dăncilă a anunţat, după discuţia cu preşedintele Klaus Iohannis, că nu va lua o decizie cu privire la responsabilii desfăşurării votului defectuos în Diaspora şi în unele zone din ţară până când nu are realizată o analiză temeinică.

"Nu vreau să iau decizii pripite. Poziţia de premier cere responsabilitate. Pe baza raportului voi lua măsuri, analizând cu atenţie ce s-a întâmplat, dacă au fost greşeli şi sigur au fost greşeli, cei responsabili trebuie să plătească, dar nu putem aplica sancţiuni fără o analiză temeinică", a declarat premierul Viorica Dăncilă..

"Trebuie să vedem ce măsuri luăm pentru ca ceea ce nu a fost bine să nu se mai repete la următoarele scurtine", a mai spus premierul.

În ceea ce priveşte rezultatele referendumului, premierul Dăncilă a spus că, în opinia sa, soluţia o reprezintă o modificare legislativă adoptată în Parlament.

Preşedintele Klaus Iohannis a primit-o, joi, la Palatul Cotroceni pe Viorica Dăncilă. Surse politice citate de România TV au declarat că şeful statului i-a cerut premierului Dăncilă să-i demită de Carmen Dan de la Ministerul de Interne şi pe Teodor Meleşcanu, de la Ministerul Afacerilor Externe, pentru modul în care a fost organizat votul la europarlamentare atât în ţară, cât şi în străinătate, unde mii de români din Diaspora nu au putut vota, deşi au aşteptat la cozi în faţa secţiilor de votare ore bune. De asemenea, cei doi oficiali au discutat şi despre propunerile Vioricăi Dăncilă pentru ministrul Justiţiei, cel al Românilor de Pretutindeni şi la Ministerul Fondurilor Europene.