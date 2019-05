Dăncilă: E normal să avem ambasadori în Israel, în Canada, la Bruxelles. O să am o nouă discuţie cu preşedintele

"Normal ar fi să avem ambasador şi în Canada, pentru că ştiţi foarte bine cu vizele românilor, normal ar fi să avem ambasador la Bruxelles, pentru că deţinem Preşedinţia rotativă a Consiliului UE. Normal este să avem un ambasador şi în Israel - un partener strategic cu care avem relaţii bilaterale, comerciale şi economice foarte bune. În martie anul trecut, pe 21 martie, am făcut prima propunere de ambasador în Israel. Nu am primit niciun răspuns - nici că este acceptată, nici că este respinsă sau de ce este respinsă. Am venit cu o a doua propunere. Nu avem nici acum un răspuns dacă va fi numit ambasadorul sau nu", a declarat Viorica Dăncilă.

Ea a subliniat că este foarte important ca România să aibă ambasadori, mai ales că una dintre priorităţile Guvernului este legată de o mai bună relaţie cu ţările puternice. "Având ambasador în Israel, Canada, în alte ţări din afara UE şi din UE cred că acest lucru este mult mai uşor de realizat. Am să am o nouă discuţie cu domnul preşedinte, o să-l sun pe domnul preşedinte, o să-l întreb încă odată despre acest aspect, pentru că eu cred că trebuie să revenim la normalitate", a spus Viorica Dăncilă.