Dăncilă: Guvernul adoptă OUG privind activitatea de ridesharing. Preşedintele Comisiei de transporturi: Somez Executivul să nu dea OUG

Viorica Dăncilă a afirmat, la începutul şedinţei de Guvern de marţi, că va fi adoptat proiectul de act normativ privind reglementarea serviciilor alternative de transport de persoane prin intermediul unor aplicaţii digitale, un proiect discutat săptămâna trecută în prima lectură.



"Vom stabili o formulă care să asigure transportul pasagerilor în condiţii de siguranţă şi care să încurajeze concurenţa astfel încât cetăţenii să poată opta pentru servicii de cât mai bună calitate", a spus Dăncilă.

Bode: Somez Guvernul să nu dea OUG



Comisiile de transporturi, industrii, IT, juridică şi buget ale Camerei Deputaţilor au adoptat, marţi, raportul la proiectul care reglementează activitatea de ridesharing, preşedintele Comisiei de transporturi, Lucian Bode, solicitând Guvernului să nu dea ordonanţa de urgenţă în acest domeniu.



Raportul a fost adoptat cu 56 de voturi pentru.



Bode a precizat, după şedinţa comisiilor, că proiectul preia toate prevederile incluse în proiectul de ordonanţă de urgenţă aflat în consultare publică pe site-ul Ministerului Transporturilor, menţionând că singura diferenţă este eliminarea valabilităţii de trei ani a actului normativ.



"Parlamentul a mai făcut un pas important în a reglementa activitatea de transport în regim de taxi şi regim de închiriere. (...) Astăzi am reuşit să dăm un raport de adoptare care merge spre plen pentru votul final pentru un proiect de lege aflat în dezbatere publică. Guvernul a avut în transparenţă o ordonanţă de urgenţă, noi am preluat aceste propuneri de la Guvern, am văzut că intenţia Guvernului este în continuare de a adopta această ordonanţă de urgenţă, le transmit şi pe această cale public şi solicit Guvernului, somez Guvernul să nu adopte o OUG în aceeaşi reglementare cu ceea ce a făcut Legislativul astăzi aici. Ar fi neconstituţionale reglementările prin OUG din partea Guvernului", a afirmat Bode.



El a adăugat că a fost o singură modificare faţă de propunerea Guvernului şi anume cea legată de termen.



"Nu putem să vorbim de un act normativ care să fie valabil în România trei ani. Dincolo de faptul că ar fi neconstituţional, ar induce şi ideea că un act normativ, după trei ani, sau această activitate după trei ani este ilegală, ceea ce nu ar fi corect", a explicat Lucian Bode.



Deputatul a spus că acest raport ar urma să intre miercuri în dezbaterea şi votul plenului Camerei.



"Aştept din partea Biroului permanent să accepte propunerea noastră să introducă pe ordinea de zi a plenului de mâine acest raport, să dăm votul final mâine, iar Guvernul să îşi vadă de activităţile executive şi să nu interfereze cu tot ce înseamnă activitatea legislativă. Noi am reuşit astăzi, într-o largă majoritate, reglementarea într-un domeniu extrem de sensibil pentru cei peste 2,5 milioane de români beneficiari ai acestui serviciu", a adăugat Bode.



Săptămâna trecută, proiectul de OUG privind reglementarea activităţii de ridesharing a intrat în primă lectură în şedinţa de Guvern. Proiectul a fost publicat în dezbatere publică, în data de 23 mai, pe site-ul Ministerului Transporturilor.



Conform documentului, aplicaţiile de transport alternativ trebuie să fie autorizate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, autorizaţia devenind valabilă după plata de către operator a unui tarif de autorizare de 50.000 de lei. De asemenea, transportul alternativ poate fi intermediat numai de un operator al platformei digitale autorizat în acest sens.



La rândul său, operatorul de transport alternativ va trebui să obţină o autorizaţie pentru transportul alternativ de la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române din judeţul sau municipiul Bucureşti, unde îşi are sediul sau domiciliul după caz. Autorizaţia de transport alternativ se eliberează în maximum 15 zile lucrătoare, pentru o perioadă de 3 ani, după plata de către operatorul de transport alternativ a unui tarif de 300 de lei. Autorizaţia de transport alternativ este netransmisibilă.



Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto; au inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni; la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei; deţin copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.



Conducătorul auto care efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii: să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani şi să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de ARR; să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani; din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau infracţiuni contra patrimoniului; să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane; să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive sau să nu fi fost implicată în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.



Proiectul a fost discutat în primă lectură în şedinţa de Guvern de joi.



Dăncilă spunea, joi, că se va crea un sistem unitar de reglementare a serviciilor de transport alternativ care funcţionează prin intermediul unor platforme digitale prin autorizarea administrativă a acestora pe o perioadă de trei ani, atât în ce priveşte platformele digitale, cât şi operatorii de transport alternativ.



"Pentru siguranţa cetăţenilor vor fi stabilite clar condiţiile în care aceste servicii vor fi autorizate, obligaţiile pe care le au operatorii şi conducătorii auto, dar şi criteriile pe care să le îndeplinească autoturismele utilizate", adăuga Dăncilă.



Asociaţia Coaliţia pentru Economie Digitală, organizatie independentă care reprezintă principalele companii de ride sharing şi e-hailing din Romania, Uber, Clever şi Bolt, a solicitat, în 13 iunie, Guvernului urgentarea procedurii de adoptare a ordonanţei de urgenţă promisă cu mai bine de două luni în urmă.



„A mai trecut încă o săptămână de promisiuni. Mai sunt doar două şedinţe de guvern în care această ordonanţă, promisă cu aproape trei luni în urmă, poate fi adoptată şi înregistrată în Parlament înainte ca acesta să intre în vacanţă. Situaţia este critică atât pentru şoferii colaboratori ai platformelor noastre cât mai ales pentru utilizatorii care găsesc din ce în ce mai greu maşini prin intermediul aplicaţiilor. Mai puţin de jumătate dintre şoferii celor trei aplicaţii sunt pe traseu - acest lucru face ca timpul de aşteptare să fie foarte mare iar cursele mult mai scumpe. Solicităm urgentarea procedurii de adoptare a Ordonanţei de urgenţă care ne-a fost promisă încă din 29 martie”, declara Cătălin Codreanu, preşedintele Asociaţiei Coaliţia pentru Economia Digitală.