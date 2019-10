Articol publicat in: Politica

Dăncilă îl provoacă pe Iohannis: Îl chem pe candidatul Iohannis la o confruntare 1 la 1

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, l-a provocat pe preşedintele Klaus Iohannis la o confruntare "unu la unu", în contextul desemnării unui nou premier. "S-a dovedit foarte eficient în a coaliza partidele pentru a da jos Guvernul. Îl aşteptăm să facă dovadă de aceeaşi eficienţă şi la votul guvernului său. Este foarte eficient în a imagina scenarii şi războaie cu PSD. Însă când vine vorba de guvernarea ţării şi exercitarea atribuţiilor constituţionale, de şef al statului, eşuează pe toată linia. Pentru dărâmarea acestui guvern, fără a exista o soluţie de înlocuire, şi pentru toată lipsa de responsabilitate arătată în ultima perioadă, îl chem în faţa românilor pe candidatul Iohannis la o confruntare unu la unu", a declarat Viorica Dăncilă marţi. Ea a mai spus că preşedintele Klaus Iohannis "are o maximă eficienţă în a face rău României", invocând în acest sens "blocarea Executivului, încălcarea Constituţiei sau a principiului imparţialităţii" ori "discursul urii" îndreptat împotriva PSD. Citeşte şi: Viorica Dăncilă, primul atac la premierul desemnat Ludovic Orban: Este unul din cei mai vocali promotori ai măsurilor de austeritate loading...

