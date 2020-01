Dani Mocanu vrea să îşi caute iubită la Puterea Dragostei. Cum a reacţionat Jador

Normal, cum este un bărbat care își dorește să se implice într-o relaţie, Dani Mocanu consideră "Puterea Dragostei" show-ul ideal pentru a-şi îndeplini visul.

"Dacă tot am spus că sunt în căutarea unei relații, cred că aș merge la "Puterea Dragostei"! Sincer, am urmărit puțin emisiunea și sunt câteva fete drăguțe! Chiar dacă îmi place cineva, nu am cum să spun acum...", a spus Dani Mocanu.

Dani Mocanu renunţă la RELGIE. Motivul ŞOCANT pentru care a luat DECIZIA

Mai mult decât atât, cum în casa "Puterea Dragostei" ar avea un rival în ceea ce privește muzica, pe Jador, un cântăreţ în plină ascensiune, Dani Mocanu a explicat că mai puțin experimentatul solist nu reprezintă, sub nicio formă, un pericol pentru el.

"Nu, nici nu vreau să deschid subiectul despre alții. Cu mine nu există concurență cu nimeni, eu sunt eu!", a spus, încrezător în șansele sale.

Ei bine, contactat telefonic şi întrebat ce părere are despre spusele colegului său de breaslă, Jador a părut încântat de hotărârea lui Dani Mocanu de a-şi încerca norocul în amor la „Puterea Dragostei".

„Îl aştept cu drag pe Dani în casă. Aici sunt foarte multe fete frumoase, carismatice şi inteligente, aşa că are şanse mari să-şi găsească perechea.", a spus interpretul piesei „Indiferenţa ta".