Dani Oţil a simţit că este la un pas de moarte: "Tremuram atât de tare...Mi-am luat rămas-bun de la rude"

Gripa a trecut şi pe la Dani, însă nu oricum, ci cu adevărate simptome, care l-au făcut să îşi ia rămas-bun de la rude, crezând că nu o să mai trăiască.



"Când auzeam că de ce gripă se merge la spital, râdeam...în vârful canapelei. Eu nu răcesc, de fel, decât foarte, foarte greu, pentru că îmi petrec viața mult în munte. În schimb, se pare că se lipește de mine orice. Dacă stau lângă cineva bolnav, imediat se lipește de mine.

Cele mai urâte două zile din viața mea, din punct de vedere medical, au fost când am avut nenorocirea asta de gripă. Vă jur, într-una dintre ele, mi-am luat rămas-bun de la rude! Tremuram atât de tare și mă sfârșeam încet, încet, încât mă gândeam cui să-i las datoriile la bancă”, a povestit Dani Oțil.

Dani Oţil şi-a cerut iubita în căsătorie

Dani Oţil are gânduri de însurătoare și vrea să se așeze la casa lui, alături de aleasa inimii, frumoasa Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au îndrăgostit nebunește și, de aici până la clopotele de nuntă nu a fost decât un pas. Dani Oțil s-a decis și nu mai este nici un dubiu! "Miss Funduleț" este femeia alături de care vrea să își petreacă restul zilelor și este singura care l-a făcut să se gândească la însurătoare și la o familie.

În ultima vreme cei doi au călătorit foarte mult, mai ales în America, iar de câteva zile de află în Tulum, acolo unde se răsfață sub soarele blând și petrec clipe de vis. Și ce ambient mai potrivit pentru a oferi frumoasa bijuterie decât peste hotare, dacă nu în Mexic?

Așadar, Dani Oțil și-a luat inima în dinți și i-a adresat iubitei sale marea întrebare. Și cu siguranță a primit un răspuns pozitiv, pentru că cea care a făcut totul public a fost chiar Gabriela Prisăcariu, care a postat o fotografie cu bijuteria de pe degetul inelar. "Gata e si ăsta pierdut, ca majoritatea dintre noi. Adio libertate", a comentat un fan de pe Instagram, în mijlocul "ploii" de urări de "Casă de piatră".

Cum a reacționat mama lui Dani Oțil, la aflarea veștii

Pentru că în momentul în care au ajuns în Mexic nu a avut parte de decorul pe care îl visa, Dani Oțil a schimbat puțin planurile și a ales rapid o altă plajă, acolo unde marea era albastră.

„A plâns mama când i-am zis, dar nu ştiu dacă a plâns de bucurie sau de… Am pus inelul la cală. Nu am simţit momentul să-l dau când am ajuns. Era marea urâtă şi eu visam să-l dau la o mare albastră. După aceea am mai vrut într-un loc, dar a venit nota mult şi m-a scos din stare. Am vrut să-l bat pe mexicanul acela. Păi dai inelul în aceeaşi zi când îl baţi pe ospătar? Nu! După aceea m-am dus pe o plajă mai ieftină”, a mărturisit Dani Oţil, pentru sursa citată.

