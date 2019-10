Articol publicat in: Life

Daniel Buzdugan, internat de URGENŢĂ la SPITAL. Diagnistic CRUNT pus de MEDICI

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Daniel Buzdugan a ajuns de urgență la spital după ce s-a simțit rău și a făcut febră. Medicii i-au dat vești proaste. Daniel Buzdugan a fost diagnosticat cu pneumonie. Realizatorul radio a fost cel care a anunțat că are probleme de sănătate destul de serioase. Mesajul care i-a îndurerat pe români. "Trebuie să mă internez în spital" "O să fiu sleep mode o perioadă, ceva probleme de sănătate la plămâni, pneumonie combinată cu viruși. Nașpa rău, dureri, spital, temperaturi, nopți nedormite. Iar voi să vă bucurați că sunteți bine, jur că trebuie să vă bucurați. Mare lucru sănătatea. Nu vă pup, ca să nu vă dau ceva. Weekend fain și mai vorbim", a scris Daniel Buzdugan pe pagina sa de Facebook. loading...

