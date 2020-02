Daniel Tudor a emoţionat o ţară întreagă la Românii au Talent. Patiser de meserie, tânărul are o poveste de viaţă impresionantă

Chiar dacă meseria lui de bază este patiseria, toată ziua se joacă fel de fel de esențe, făină și zahăr, prima lui dragoste este muzica. A încântat publicul cu vocea lui, obţinând patru de DA. Acum pleacă acasă cu mai multe vise și speranțe că totul va deveni realitate și că va reuși să facă ceva mai mult în muzică.

Mama sa a murit pe când era doar un adolescent, iar el a rămas capul familiei. Daniel s-a angajat de la 16 ani, iar de atunci aduce o sursă importantă de bani în familia lui. El îi are în grijă pe tatăl lui și pe cei doi frați gemeni, în vârstă de 16 ani. „M-am simțit în elementul meu, juriului i-a plăcut, mie mi-a plăcut”, a spus tânărul.

„Am ajuns să lucrez la întâmplare în patiserie, mi-a trebuit un loc de muncă. Am lucrat de la o vârstă tântără, de la 16 ani mama a decedat și a trebuit sa am grijă de frații mei gemeni de 16 ani. Oamnii care trec printr-un necaz ori îi devastează, ori îi întărește. Cred că pe mine m-a întârit. Îmi place ce fac, îmi amintește de copilărie și de mama și bunica mea. Îmi place ce fac, nu mă duc la muncă doar pentru că-mi trebuie. Lucrez, mai ascult muzică, trece timpul altfel, de la un timp îmi place și să cânt în public, sa fac alți oameni să se simtă bine prin muzică”, a mai declarat Daniel Tudor.

Mihai Petre, gafă la Românii au Talent

Anda Tătar, campioană la dans, a avut un moment impresionant care i-a surprins pe jurați. Însă, înainte de a-şi prezenta talentul, juraţii s-au ţinut de glume, Mihai Petre fiind cel care a gafat-o, stârnind hohote de râs în sală.

"Wow, ce intrare grațioasă, ca o gazelă, ce să zic... ca o capră neagră, pentru că suntem la Românii au Talent", i-a spus Mihai Petre când fetiţa a intrat pe scenă.

"Ca o căptriță neagră", l-a completat Andi Moisescu. "Ți s-a părut elegant să spui capră negră?", l-a întrebat Andra pe Mihai Petre.

"Păi capra neagră e un simbol național, are o eleganță aparte... ea reușește... da, mai bine mai intră o dată!", a spus Mihai Petre, jenat de moment şi stârnind hohote de râs în sală.

"Las-o așa, nu te mai băga în animaliere... spune-i floricico. Ești ca o floare", i-a recomandat Florin Călinescu lui Mihai Petre în timp ce Anda intra din nou pe scenă.

"Ce intrare, câtă prospețime, ce zâmbet...", a încercat Mihai Petre din nou. "Dar nu ți se pare că seamănă cu o capră?", a întrebat Florin Călinescu.

"O să facem așa... dubla trei o să fie cea mai bună. Te rog să ieși", a glumit Mihai Petre.