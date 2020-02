Mihai Petre, gafă la Românii au talent. Ce i-a spus acestei fetiţe, de a izbucnit în plâns

Mihai Petre, gafă la Românii au talent

"Wow, ce intrare grațioasă, ca o gazelă, ce să zic... ca o capră neagră, pentru că suntem la Românii au Talent", i-a spus Mihai Petre când fetiţa a intrat pe scenă.

"Ca o căptriță neagră", l-a completat Andi Moisescu. "Ți s-a părut elegant să spui capră negră?", l-a întrebat Andra pe Mihai Petre.

"Păi capra neagră e un simbol național, are o eleganță aparte... ea reușește... da, mai bine mai intră o dată!", a spus Mihai Petre, jenat de moment şi stârnind hohote de râs în sală.

"Las-o așa, nu te mai băga în animaliere... spune-i floricico. Ești ca o floare", i-a recomandat Florin Călinescu lui Mihai Petre în timp ce Anda intra din nou pe scenă.

"Ce intrare, câtă prospețime, ce zâmbet...", a încercat Mihai Petre din nou. "Dar nu ți se pare că seamănă cu o capră?", a întrebat Florin Călinescu.

"O să facem așa... dubla trei o să fie cea mai bună. Te rog să ieși", a glumit Mihai Petre.

Înainte de începe momentul, Anda a mărturisit că dansează de la doi ani şi a venit la acest concurs pentru a arăta că acest sport nu este doar "dat din mâini și din picoare". "Dansez de la doi ani jumate. Pe la vreo cinci, șase ani am început cu concursurile, cu antrenamente zilnice, cu performanțe. Spre exemplu, am ieșit numărul unu mondial, vice-campioană mondială. A fost super. Am venit la Românii au Talent să arăt că dansul nu e doar dat din mâini și din picoare și să arăt lumii ce pot eu", a spus micuța înainte de a intra pe scenă.

"Ai avut un moment foarte bun. Nici să nu-ți treacă prin cap", i-a spus Mihai Petre la sfârșitul momentului, atunci când a observat că celei mici îi dau lacrimile. "Expresivitatea e punctul tău forte. Îți mulțumesc că ai venit și am încredere că vei ajunge o dansatoare foarte mare", a completat el.

Deși a luat patru de "DA", Anda a izbucnit în lacrimi în culise, dezamăgită că a căzut în timpul momentului artistic. "A căzut... și ce? A căzut și Cătălina Ponor", a spus Florin Călinescu.