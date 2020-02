Daniela Crudu, cu mâna în ghips. Imaginea care i-a îngrijorat pe fani

Fosta asistentă TV întâmpină problemele cu zâmbetul pe buze. La fel s-a întâmplat când a avut mâna în ghips, în toamna anului 2018 Atunci s-a filmat pe reţelele sociale în timp ce conducea. Foarte zâmbitoare, Daniela cânta o manea pe care o ascultă în maşină, alături de sora ei, Ana.

Daniela Crudu "Mă simt foarte, foarte bine"

Daniela Crudu pare să fi trecut destul de uşor peste incidentul care a avut loc în urmă cu o săptămână, când a fost bătută cu bestialitate de iubitul ei de origine croată. Bruneta este foarte optimistă şi veselă, repetând din nou că nu va depune plângere împotriva bărbatului.

''Mă simt bine, foarte bine. Am trecut cu bine peste incident, după cum se vede. Nu pot să vă spun motivul pentru care s-a iscat cearta. Nu o să depun plângere'', a spus Daniela Crudu.

Procurorii au decis! Ce se întâmplă cu Daniela Crudu

Deşi a fost bătută cu bestialitate, dosarul Danielei Crudu e la un pas să fie clasat. Poliţiştii şi procurorii vor închide cazul dacă frumoasa brunetă nu va depune plângere.

Fosta asistentă TV are la dispoziţie 90 de zile, însă a anunţat încă din prima zi de la incident că nu va depune plângere împotriva iubitului croat.

"Probabil îi este milă şi nu vrea să îi creeze probleme. Ştiţi cum e Daniela, are grijă de toată lumea să fie bine. Daniela a fost externată, nu a avut nevoie de spitalizare. Nu are nimic intern. Are la faţă şi la picioare cred că de când a mers fără pantofi. Nu are traumatism cranio-cerebral, ci ochiul umflat şi vânăt şi nasul umflat, vânăt şi puţin fisurat. Trebuie să mergem la doctorul ei", a dezvăluit Ana Crudu.

