Daniela Crudu, primele declaraţii despre sarcină după ce s-a împăcat cu iubitul bătăuş

Daniela Crudu a trecut prin multe eşecuri în dragoste şi a înţeles că lucrurile nu stau deloc simplu în iubire. Chiar dacă dragostea este foarte frumoasă, totodată aduce şi multă suferinţă, iar Daniela Crudu ştie din plin acest lucru.

Daniela Crudu s-a împăcat cu iubitul croat, la nici o săptămână după ce a desfigurat-o: "Toată lumea va câştiga din asta"

Fosta asistentă a precizat că vrea ca bărbatul de lângă ea să fie matur, pentru că ea este suficient de copilăroasă, astfel că nu are nevoie de un bărbat care să fie şi el în acelaşi fel ca ea. Bruneta este de părere că viitorul ei iubit ar trebui să fie o persoană cu zece ani mai mare, care să aibă grijă de ea şi să-i ofere liniştea de care are nevoie. În plus, Daniela Crudu, care a fost invitată la XNS, spune că simte că a venit momentul să facă un copil şi vrea ca acest lucru să se întâmple cât mai repede.