Rusoaica Daria Radionova, mesaj dur pentru Bianca Drăguşanu! "A chemat preotul. Îmi pare foarte rău de ea"

”Acest lucru este deja dezgustător! Nu mi-a dat pace de patru luni, spunea că mă iubește și nu poate trăi fără mine și că împăcarea lui cu Bianca era necesară pentru a rezolva unele dintre problemele sale, pe care ea le-ar putea rezolva singură. Apoi, după rezolvarea acestor probleme a venit din nou la mine!

Mi-a spus că vrea doi copii de la mine, a invitat preotul acasă, m-a prezentat familiei, prietenilor, apoi și eu l-am prezentat părinților mei. Părinții mei nu au vrut să vorbească cu mine din cauza lui, au fost împotriva acestei relații! Dar i-a sunat și le-a spus că nu vrea să trăiască fără mine!

Eu nu l-am crezut niciodată și am încercat de multe ori să pun capăt acestei relații, dar mi-a cerut să îi dau o șansă! Am spus inițial că nu vreau să mă amestec în familia lui, dar el mi-a spus că nu are o familie. Vă spun sincer, de Bianca îmi pare foarte rău!

A înșelat-o de atâtea ori și o va mai face. Astfel de lucruri nu vor funcționa cu mine! Îmi pare foarte rău de ea, chiar nu vede toate astea?”, a declarat Daria Radionova, potrivit Spynews.ro.

Alex Bodi i-a dezvăluit secretul Biancăi Drăguşanu

Alex Bodi şi Bianca Drăguşanu au pornit un adevărat război, după ce au semnat actele de divorţ. Cei doi îşi aruncă vorbe grele şi fac dezvăluiri incendiare, unul despre comportamentul celuilalt.

Bărbatul nu a suportat că fosta lui soţie l-a denigrat şi a continuat să dezvăluie lucruri pe care puţini oameni le cunosc.

”În noaptea respectivă, ea amenința și urla, țipând că are un cuțit și vrea să se omoare și am patru persoane martore care erau la ea în casă, pot să declare lucrul ăsta. Și a luat nu știu câte pastile.. Ea, în nebunia ei, când am luat-o de pe jos, mi-a zis că a luat patru x****-uri. Am ajutat-o să-și revină și am chemat și pe cineva care să o ajute. Între timp și-a revenit, dar greu.”, a declarat Alex Bodi.

Afaceristul a trimis un prieten la locuința Biancăi, asigurându-se că va avea martori în cazul în care blondina va ieși pe post și va minți.

”Eu dacă nu aveam dovezile astea, eram ”omul negru”. Un prieten comun de-al nostru care avea cheia ei a venit de urgență la ea acasă, după ce l-am sunat că ceva nu este ok. Și să vă explic și motivul.

Tu nu ești o femeie psihic puternică și ai recurs la niște gesturi nedemne pentru o mamă și o femeie matură. Nu am vrut să creadă lumea că aș fi bătut-o eu și de aceea i s-a făcut rău. Cum puteam să demonstrez fără dovezi?”, a continuat el.