Daune de 33.000 lei pentru o femeie al cărei logodnic a fugit cu altă fată

In cererea de chemare in judecata, logodnica parasita a povestit magistratilor cum a inceput totul. Petrecerea cu ghinion a avut loc pe 18 august 2017, iar pentru acest eveniment femeia ar fi facut cheltuieli de aproape 40.000 lei. Numai pentru rochia de cununie a costat-o 2.000 de euro.



Alti 2.100 de lei au fost cheltuiti pentru coafurile a patru persoane si 5000 de lei pentru cumpararea de bauturi alcoolice, sucuri si apa minerala.



In plus, onorariul lautarilor a fost de 1.000 de lei.



Familia a ajutat-o cu 30.000 lei, spune logodnica.



Petrecerea a fost una fastuoasa si au fost invitate peste 200 de persoane.



"Cel mai mic dar la petrecere a fost de 250-300 de euro, familiile care au venit cu copii au dat chiar si 500 de euro, iar persoanele singure au oferit 150 de euro", povesteste femeia.

Dimineata, la sfarsitul petrecerii, viitorul mire ar fi devenit agitat si distant, si a plecat sa stranga cortul. Nu s-a mai intors la iubita sa. Parintii i-au transmis vestea: barbatul a plecat cu o alta fata.

Barbatul care a rupt logodna are insa o alta varianta. Decizia de a se casatori ar fi fost luata in iunie 2017, dintr-un impuls de moment.

In plus, logodna nu ar fi fost rupta abuziv, ci s-ar fi stabilit de comun acord cu o saptamana inaintea petrecerii, dar nu mai puteau anula acest eveniment deoarece invitatiile erau deja facute.

Din punct de vedere al Codului civil, logodna este promisiunea reciproca de a incheia casatoria, iar incheierea logodnei nu este supusa niciunei formalitati si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba.



Codul civil mai prevede si faptul ca cel care rupe logodna in mod abuziv poate fi obligat la despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate in vederea casatoriei, in masura in care au fost potrivite cu imprejurarile, precum si pentru orice alte prejudicii cauzate.