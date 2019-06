David Gilmour şi-a vândut chitarele la licitaţie. Celebra "Black Strat" a stabilit un record: 4 milioane de dolari

David Gilmour, fostul chitarist al trupei Pink Floyd, a scos la licitaţie 120 dintre chitarele sale pentru a aduce bucurie şi altora, iar fondurile vor fi folosite în scopuri caritabile.

"Aceste chitare mi-au fost prietene bune. Mi-au dăruit multă muzică. Cred că e timpul ca ele să fie folosite de altcineva. Am petrecut destul de mult timp cu ele şi banii obţinuţi vor fi folosiţi pentru a face mult bine în lume şi asta e intenţia mea", a spus el, potrivit News.ro.

Christie's a vândut o chitară Fender Stratocaster din 1969 pentru 3,975.000 de dolari (3,13 milioane de lire sterline).

Instrumentul cu şase corzi a fost folosit la piesele "Comfortably Numb", "Money", "Shine On You Crazy Diamond" şi multe altele. Gilmour a compus cu ea şi albume solo, precum "About Face", "On An Island", "Rattle That Lock" şi la albumul solo de debut 1978.

Instrumentul, cunoscut drept "The Black Strat", a fost modificat de-a lungul anilor, schimbările fiind la grif, electronică şi design.

Chitara sa acustică favorită C.F. Martin & Company Nazareth 1969 D-35 a fost vândută pentru peste 1.000.000 de dolari. A fost principala sa chitară de studio din 1971 şi a fost folosită pentru a compune şi a produce "Dark Side Of The Moon" şi la înregistrarea "Obscured By Clouds".

Tot în sesiunea de vânzări "The David Gilmour Guitar Collection", un Stratocaster alb (circa 1954), cu seria #0001, folosită la "Another Brick in the Wall (Part 2)" a fost adjudecată la 1,82 milioane de dolari.

Suma totală a vânzărilor se ridică la 21.490.750 de dolari (16,9 milioane de lire sterline).

David Gilmour, născut pe 6 martie 1946, la Cambridge (Marea Britanie), este cântăreţ, compozitor, textier, instrumentist şi producător muzical. Cu o carieră de peste 55 de ani, Gilmour a devenit cunoscut în calitate de chitarist şi solist al trupei de rock progresiv Pink Floyd, căreia i s-a alăturat în 1968. A părăsit grupul în 1995 şi a revenit pentru scurt timp din 2005. Solo a lansat patru albume de studio şi a susţinut numeroase turnee. În 2016, a cântat - după 45 de ani - la Pompei şi a fost desemnat cetăţean de onoare al oraşului. Cel mai recent disc lansat este „Live at Pompeii" (2017).

În 2003, David Gilmour a fost decorat cu Ordinul Imperiului Britanic în rang de Comandor.