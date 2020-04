De ce avem nevoie de o lege a vaccinării. Oficial din sistemul de sănătate: "Dacă oamenii erau imunizaţi, am fi putut salva vieţi"

În cadrul dezbaterii "Vaccinarea: ignorată în România, soluţie pentru a lupta cu epidemiile prevenibile", s-a invocat necesitatea adoptării legii vaccinării. Aceasta are ca obiectiv reglementarea activităţii de vaccinare în vederea prevenirii şi limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinare. Legea a fost adoptată de Senat şi se află în prezent la Camera Deputaţilor.

Mai mulţi oficiali din sistemul de sănătate au adus argumente în favoarea legiferării vaccinării în România, în contextul crizei create de coronavirus.

"Dacă oamenii erau imunizaţi, am fi putut salva vieţi"

Florin Stamatian, vicepreşedinte al Comisiei de sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, a spus că a depus la Parlament o lege a prevenţiei care are ca obiectiv asigurarea imunizării populaţiei: "Dacă oamenii erau imunizaţi, am fi putut salva vieţi, fiindcă şi acele comorbidităţi care au facilitat decese în prezenţa infecţiei cu coronavirus ar fi putut să iasă din categoria bolilor evitabile. România este, din păcate, în fruntea clasamentelor, avem cu 50% mai multe boli evitabile faţă de alte ţări din comunitatea europeană", a spus Stamatian, potrivit Agerpres.

Dr. Adriana Pistol, director al Centrului Naţional de Supraveghere şi Control a Bolilor Transmisibile, a atras atenţia asupra necesităţii vaccinării copiilor, mai ales în această perioadă, "pentru ca o epidemie să nu fie înlocuită de o altă epidemie": "Amintesc atât părinţilor, cât şi colegilor medici, că trebuie să găsim cele mai eficiente metode ca să asigurăm măcar un minim de doze de vaccin necesare copiilor, în special pentru cei care sunt foarte mici", atrage atenţia medicul.

Legea vaccinării, soluţia împotriva epidemiilor de boli prevenibile prin vaccinare

Dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie al Societăţii Naţionale de Medicilor de Familie, consideră că legea vaccinării ar trebui să implementeze, între altele, soluţii pentru vârstnici şi să crească acoperirea vaccinală la un nivel de peste 95%, astfel încât în România să nu mai existe epidemii de boli prevenibile prin vaccinare. El a mai subliniat faptul că dimensiunea dezastrului generat de epidemia de coronavirus este determinată tocmai de faptul că nu există un vaccin împotriva acestei infecţii: "Avem o dovadă a ceea ce se poate întâmpla când o populaţie mare - populaţia globului - se află în faţa unui virus care o prinde descoperită. Toată lumea aşteaptă să fie produs vaccinul care să ferească lumea de această tragedie. Este un moment în care trebuie să întărim încrederea populaţiei în vaccinare. (...) Aceste măsuri sunt acum luate tocmai pentru că nu există un vaccin", a menţionat Dumitra.

Scheme de vaccinare şi pentru adulţi

Dr. Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, spune că omenirea nu a fost pregătită pentru virusul COVID-19 şi că tocmai de aceea ar fi cazul să se treacă la nişte măsuri fără precedent. Medicul susţine necesitatea existenţei unei scheme de vaccinare şi pentru adulţi, la fel cum există cea pentru copii: "Majoritatea statelor europene şi a celor din lume au scheme de vaccinare şi pentru adulţi şi pentru vârstnici. (...) Este nevoie să gândim o astfel de schemă", a spus Sandra Alexiu.

Marşând pe aceeaşi idee a schemei de vaccinare pentru adulţi, prof. dr. Doina Pleşca, preşedintele Societăţii Naţionale de Pediatrie, a spus că "toţi avem nevoie de vaccinuri de-a lungul vieţii, pentru a ne proteja împotriva bolilor extrem de grave. În aceste momente, focarele contagioase care pot fi prevenibile prin vaccinări pot apărea oriunde în lume", a subliniat dr. Doina Pleşca.

Vaccinul anti-COVID19, disponibil peste 1 an jumate



Dan Zaharescu, director Executiv al Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), a afirmat că "bătălia COVID-19 a început să se dea şi în laboratoarele industriei farmaceutice" şi a apreciat că, în acest moment, nu există nicio justificare pentru întârzierea adoptării legii vaccinări şi a punerii în aplicare a măsurilor prevăzute acolo. El a adăugat că mult-aşteptatul vaccin anti-COVID19 nu are şanse să apară pe piaţă maid evreme de un an, un an jumate: "Cu toate eforturile făcute de industria farmaceutică, mai repede de un an, un an şi jumătate, nu vom putea avea pe piaţă la nivel comercial un vaccin împotriva SARS-CoV-2 disponibil pe scară largă. Mai mult ca niciodată, vaccinarea trebuie tratată ca o problemă de sănătate publică. (...) Statul şi autorităţile trebuie să creeze cadrul necesar şi să faciliteze cât se poate de mult procesul de vaccinare", a spus Dan Zaharescu.

Un modul digital dedicat coronavirusului le oferă copiilor informaţii corecte despre coronavirus

Ştefania Popp, director Junior Achievement România, a atras atenţia asupra pericolului pe care-l reprezintă lansarea în spaţiul public a unor informaţii false, neverificate. "Încercăm să aducem o informaţie fundamentată, verificată, consistentă şi mai ales să ajutăm tinerii să treacă peste această perioadă neaşteptată şi pe care cu greutate o gestionează părinţii în situaţia de izolare şi de învăţare acasă. Noi avem în mod curent un manual de educaţie pentru sănătate în şcoli, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, de câţiva ani, la disciplină opţională şi la care acum adăugăm acum un modul digital dedicat acestei situaţii, atât coronavirusului, cât şi măsurilor de supravieţuire în condiţii de pandemie", a spus Ştefania Popp.



Radu Gănescu, preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice, a salutat iniţiativa unei legi a vaccinării şi a argumentat că lipsa unui vaccin arată cât de grave pot fi efectele unei pandemii. Totodată, Gănescu a ţinut să remarce existenţa unei legături nou-create, în această perioadă, între medic şi pacient: "Dacă vrem să avem persoane sănătoase, trebuie să le creăm o prevenţie, acces la vaccinuri. (...) Cred astăzi se stabileşte o legătură mult mai puternică între pacienţi şi personalul medical, având în vedere că suntem cu toţii supuşi aceluiaşi risc şi cred că vom avea cu toţii de învăţat în viitor", a spus Gănescu.