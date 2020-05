De ce britanicii fug de munca în agricultură: "Nu este pentru oricine. Mulţi nici nu au ştiut la ce vin"

Munca este grea, repetitivă, foarte obositoare pentru genunchi și spate și se poate ajunge la 11 ore pe zi și 50 ore pe săptămână.

„E un coșmar absolut. Dacă guvernul crede că britanicii vor munci pământul se înșală amarnic”, spune un fermier britanic.

Din cauza lipsei de forţă de muncă, mai multe culturi de sparanghel vor fi lăsate să putrezească.

Fermierii spun că localnicii nu sunt capabili să-i înlocuiască pe români și pe ceilalți care veneau anual să participe la recoltări.

"Munca îna agricultură se desfăşoară în condiţii deosebit de grele. E nevoie de forţă fizică. Cei care au făcut muncă de birou, la calculator descoperă că trebuie să folosească mușchi pe care nu i-au mai folosit până acum. Sunt munci fizice. În fiecare zi la fel. Trebuie să fii afară indiferent de vreme”, spune Ali Capper, membru al unei uniuni agricole britanice.

Din cauza impunerii restricțiilor de călătorie din Europa, mulți români nu au mai avut cum să zboare în Regatul Unit, iar forța de muncă s-a înjumătățit.

„În mod normal aveam 130 de angajați, acum am 70. Am angajat englezi, la început 50, dar am mai rămas cu 7. O să fie la fel peste tot”, a povestit patronul.

Un alt patron de fermă, John Colegrave, din Banbury, a povestit că din 20 de muncitori britanici a mai rămas cu 8: „Nu este o muncă pentru oricine. Mulți nici nu au știut la ce vin. Cinci dintre ei au rezistat o oră, apoi au spus că asta nu este muncă de ei”.

În acest context, britanicii trimit acum avioane speciale pentru a aduce români la muncă.

Pe 1 mai, mai multe avioane charter au aterizat în Marea Britanie cu români așteptați pentru a munci în fermele britanice. Din cei 50.000 de britanici înscriși la muncă sezonieră agricolă, doar 200 au acceptat condițiile de lucru din ferme.

Guvernul Regatului Unit încearcă să determine mai mulți britanici să participe la munca sezonieră pentru a ajuta fermierii și a răspunde cererii consumatorilor. Deși muncitorii străini sunt mult mai puțini din cauza pandemiei de coronavirus, totuși, ministrul englez al Agriculturii a anunțat că, deocamdată, fermele au forță de muncă sezonieră suficientă, însă vor fi probleme începând luna viitoare.