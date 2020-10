De ce nu e bine sa duci gunoiul noaptea. Superstitii pentru sporul si norocul casei

In mediul rural, multe dintre superstitii sunt respectate cu sfintenie pana in ziua de azi. Ceea ce nu inseamna ca ele au disparut cu desavarsire la oras, doar ca noile generatii, mult mai bine ancorate in prezent si mult mai ocupate, sunt mai putin deschise la ceea ce vine din trecut.

Azi, cele mai multe dintre superstitiile care mai sunt respectate sunt legate cu precadere de sarbatorile religioase. Credintele care nu au legatura cu cele sfinte par sa aiba mai putina trecere in fata noilor generatii. Biserica, cu siguranta, nu le recunoaste pe acestea din urma. Insa, atunci cand vine vorba despre protejarea locuintei, a familiei, despre noroc sau sporul casei, cei mai multi oameni sunt tentati sa faca tot ce le sta in putere pentru binele lor si al celor dragi.

De ce nu e bine sa duci gunoiul noaptea

Una dintre superstitiile pe care multi oameni le respecta cu sfintenie este cea privitoare la aruncarea gunoiului dupa asfintitul soarelui.

La romani, s-a impamantenit credinta ca, daca duci gunoiul seara, arunci sporul la bani si alungi norocul. De asemenea, se mai zice ca vei primi vizita unui strain. Iata, asadar, de ce nu e bine sa arunci gunoiul noaptea.

