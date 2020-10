De ce nu e bine sa mananci fructe seara. Cand este recomandat consumul de fructe

Stim cu toti ca „ce mancam seara se depune", iar cei care tin cu adevarat la silueta lor incearca sa faca alegeri sanatoase in acest moment al zilei. In numele acestor „alegeri sanatoase", nu putini sunt cei care opteaza pentru fructe. Complet gresit!

De ce nu e bine sa mananci fructe seara

Cel mai nepotrivit moment in care sa mananci fructe este seara. In aceasta parte a zilei, metabolismul incetineste, iar glucidele pe care fructele le contin nu se vor mai transforma in energie, din simplul motiv ca, inainte de culcare, organismul nu de energie are nevoie. In schimb, se vor transforma in tesut adipos. Pe scurt, fructele consumate inainte de culcare ingrasa.

Si daca tot ti-ai pus intrebarea: de ce nu e bine sa mananci fructe seara, ar fi bine sa ai un raspuns complet. Pe langa faptul ca ingrasa, fructele consumate seara fermenteaza in stomac si te baloneaza. Pentru a evita acest neajuns, consuma-le la distanta de mesele principale.

Cand e bine sa consumi fructe

Consuma fructe fie cu jumatate de ora inainte de mesele principale, fie la distanta de doua ore dupa acestea. Insa momentul ideal pentru consumul fructelor este dimineata, imediat dupa ce ai baut un pahar cu apa. In acest fel, capeti energia necesara pentru prima parte a zilei.

In plus, fiind o sursa bogata de antioxidanti, fructele previn actiunea radicalilor liberi asupra organismului, acestia fiind responsabili de procesul de imbatranire celulara. Asadar, pentru a preveni imbatranirea prematura, consuma zilnic fructe, dar in perioadele de timp recomandate.

