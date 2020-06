De ce nu poartă Angela Merkel mască în public. Răspunsul cancelarului german a surprins pe toată lumea

Întrebată de jurnaliştii care acopereau mediatic întâlnirea sa cu preşedintele francez Emmanuel Macron de ce nu a fost văzută niciodată purtând o mască, ea avea pregătit un răspuns simplu şi pragmatic, în stilul ei cunoscut.

"Dacă respect regulile de distanţare, nu am nevoie de mască. Iar dacă nu urmez regulile de distanţare şi, de exemplu, merg la magazinul alimentar, atunci evident că acolo nu ne intersectăm", a răspuns ea.

"Altfel, m-aţi fi văzut cu mască. Dar nu vă voi spune când şi unde merg la cumpărături", a spus ea zâmbind.

Merkel a dat noi asigurări că respectă regulile recomandate de Institutul Robert Koch, centrul de control al bolilor din Germania, şi a adăugat imediat: "Vor fi şi alte ocazii când voi purta cu siguranţă mască".

Is it a Thai wai or an Indian namaste? In any case, I think it is awesome that Angela Merkel is adopting Asian greeting gestures. pic.twitter.com/DHt4eSSQ7g