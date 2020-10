De ce nu slabesti desi tii regim. Lista greselilor pe care le faci

Majoritatea persoanelor care incearca sa slabeasca, dupa ce obtin ceva rezultate incurajatoare ating la un moment dat un platou, o greutate dincolo de care nu reusesc sa mai coboare. Nu conteaza cat de riguros isi urmeaza programul de slabire. Expertii de la Prevention.com ne arata cum sa spargem acel zid de care ne izbim in drumul nostru spre greutatea ideala. Dar si care sunt micile erori care ne impiedica sa o atingem.

1. Daca numeri caloriile – stabileste care e numarul perfect de calorii pentru tine

Deja stii ca, pentru a slabi, trebuie sa mananci mai putine calorii decat are nevoie corpul tau ca sa functioneze. Insa problema cea mai comuna e ca tindem sa supraestimam numarul de calorii necesare. Daca, de exemplu, crezi ca un aport caloric zilnic de 2000 de calorii te va ajuta sa atingi greutatea ideala si, de fapt, ar trebui sa consumi doar 1800 de calorii pe zi. Acele 200 de calorii in plus pe zi sunt de-ajuns ca sa iti mentina corpul cu aproximativ 10 kg mai plinut decat iti doresti.

Ridica stacheta: calculeaza-ti numarul de calorii necesare zilnic pentru a slabi. Introdu pe un site de specialitate greutatea la care vrei sa ajungi, varsta, inaltimea si gradul tau zilnic de activitate fizica. Gasesti astfel de calculatoare de calorii pe diverse siteuri. Dupa care stabileste limitele pentru mese si gustari. Daca ai voie sa ingerezi doar 1800 de calorii, imparte-le in trei mese de cate 500 de calorii. La care trebuie sa adaugi si o gustare de 300 de calorii.

2. Daca esti foarte activa – intra in viteza

Cateva ore pe zi alergand la cumparaturi si intre ghisee pot da impresia ca ai facut sport cat pentru o sedinta la sala. Insa, in ciuda kilometrilor facuti prin hipermarket sau mall, a caratului sacoselor in si din masina, n-ai "ars" mai mult de 400 de calorii.

Ridica stacheta: Noi studii arta ca scurte intervale de activitate intensa consuma mai multe calorii si "topesc" pana la 36% mai multa grasime. Daca te plimbi prin mall sau prin parc o ora, "arzi" cam 150 de calorii. Dar daca iutesti pasul timp de un minut la fiecare 5 minute vei consuma cu peste o treime mai multe calorii (metoda functioneaza si pe bicicleta). Daca inoti, treci de la bras la crawl o data la doua-trei ture de bazin sau, pur si simplu, mareste viteza.

3. Daca tii o dieta pe baza de alimente sanatoase – Ai grija la portii!

E important sa ai grija ce mananci. Dar o dieta sanatoasa implica si atentia fata de marimea portiilor. De exemplu, daca la micul dejun sotul tau mananca ochiuri cu sunca, copilul mananca o bucata de placinta de aseara, iar tu iti pui intr-un castron o cana de fulgi de ovaz cu lapte, o mana de miez de nuca, o banana feliata si iti torni un pahar cu suc natural de afine, tu iesi in pierdere la numaratul caloriilor. Chiar daca invingi la numarul de substante nutritive. Acel mic dejun sanatos te-a "costat" aproape 700 de calorii, adica mai bine de o treime din cat ai voie sa mananci zilnic.

Ridica stacheta: Cea mai simpla cale de a sti daca mananci prea mult e sa notezi totul. Chiar daca nu tii un jurnal, simplul fapt ca scrii pe un servetel ce mananci te ajuta sa constientizezi si sa fii atenta la ce bagi in gura. Vizualizarea te ajuta si ea sa-ti controlezi portiile: pentru legume si fructe taiate marunt, o portie cat o minge de tenis e suficienta; o minge de golf – alune, fistic, nuci si branza rasa; un pumn – orez si paste; un pachet de carti de joc – carnea slaba. Mai poti inlocui alimentele sanatoase cu aport caloric mare cu alimente bogate in fibre si sarace in calorii astfel:

Legume – o cana de spanac crud, taiat fideluta, are 7 calorii, una de vinete gatite are 35 de calorii, in timp ce o cana de piure de cartofi are 249 de calorii.

Fructe – o jumatate de cana de capsune are 23 de calorii, pe cand o banana medie are peste 100. O portocala are aproape jumatate din caloriile unui pahar cu suc de portocale. Alte fructe sarace in calorii sunt pepenele si afinele.

Cereale integrale – Doua cani de floricele de porumb (fara arome) au cam acelasi numar de calorii cat trei biscuitei sarati din faina integrala

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.