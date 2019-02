De ce se micsoreaza penisul si alte lucruri pe care trebuie sa le stii despre penis

Iata insa ca specialistii le dau peste cap sistemul lor de credinte si vin cu lucruri legate de organul genital masculin despre care barbatii nu stiu prea multe.

1. Penisul se poate fractura

Chiar daca penisul nu are oase in el, el se poate fractura. Insa are anumite camere care se umplu cu sange atunci cand organul genital este erect. Daca impingi cu prea multa forta sau il indoi prea mult camerele se pot rupe. Nenorocirea se poate intampla in cazul in care aluneci in exterior, iar penisul impins cu putere se loveste de corpul partenerei. In afara durerii este posibil sa auzi si un trosnet atunci cand penisul se fractureaza. Dupa aceea organul se va umfla si invineti. Interventia chirurgicala este, de obicei, cel mai bun tratament.

2. Prima erectie are loc la mai putin de un an

Unii baieti au erectie la nastere. Ecografiile au aratat ca bebelusi pot avea erectie chiar si in burta mamei. Erectia unui bebelus nu este sexuala. Se intampla adesea in timpul schimbarii scutecului.

3. Doctorii recomanda urcatul pe scari in cazul in care ai o erectie care dureaza de peste patru ore

Daca ai o erectie care dureaza de peste patru ore, este dureroasa si nu este urmare a excitatiei, s-ar putea sa te confrunti cu priapism. Asadar, ai nevoie rapid de tratament. Priapismul ar putea fi cauzat de unele medicamente care trateaza disfunctiile erectile. Insa, de vina ar putea fi si unele rani, medicamente, boli, droguri si chiar muscaturi ale unor paianjeni. Un dus rece sau o punga cu gheata ar putea fi de ajutor. Exercitiile usoare precum urcatul scarilor pot ajuta la indepartarea sangelui din zona genitala. Insa este important sa mergi cat mai repede la medic. Netratat, priaprismul poate cauza probleme cu erectia, care vor fi imposibil de vindecat.

