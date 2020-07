De ce trabucurile din Republica Dominicană pot întrece succesul celor cubaneze?

Daca inca esti nehotarat daca merita sa investeti in trabucurile din Republica Dominicana, hai sa vedem daca te putem lamuri.

Trabucurile din Republica Dominicana - cum castiga ele piata de trabucuri?

Aroma oricaror trabucuri este determinata de o serie de factori. Printre acesti factori se numara tipul de tutun, pamantul pe care acesta este crescut (la fel ca in cazul vinului), clima in care este crescut tutunul pentru trabucuri si cum este maturat.

Exista trabucuri cu o tarie mai mare si exista trabucuri mai slabe, la fel cum difera intensitatile cafelei sau ale vinului. Din acest punct de vedere, trabucurile din Republica Dominicana clar castiga cursa. Spunem asta pentru ca, prin comparatie cu omoloagele mai prestigioase din Cuba, trabucurile dominicane ofera o paleta mai larga de tarii si se pot adresa inclusiv incepatorilor, care inca nu sunt pregatiti sa se "confrunte" cu taria suprema a unui trabuc Cohiba de exemplu.

Astfel, te poti bucura de taria medie, sau chiar slaba, a unui trabuc din Republica Dominicana, fara sa iti faci griji ca nu i-ai putea face fata.

Terroir-ul trabucurilor dominicane este la cote inalte

Conditiile ce determina calitatea unor trabucuri sunt multiple, iar trabucurile din Republica Dominicana le indeplinesc din plin.

Cuba nu este singurul stat cu un terroir foarte bun pentru cresterea frunzelor de tutun, Republica Dominicana si Nicaragua sunt si ele niste zone excelente pentru acelasi scop.

Trabucurile dominicane Arturo Fuente Opus X sunt printre cele mai laudate tocmai datorita calitatii deosebite pe care o dovedesc cu fiecare ocazie.

Avantajele trabucurilor dominicane prin comparatie cu cele cubaneze

Stick-urile cubaneze nu sunt intotdeauna consistente in calitatea lor si pot varia de la an la an.

Din cauza cererii foarte mari pentru variantele de trabucuri faimoase, acestea au de suferit de multe ori in ceea ce priveste calitatea. Producatorii simt presiunea de a produce multe, mult mai rapid, ceea ce inseamna ca trabucurile nu au timp sa se "odihneasca" iar acest lucru va avea impact ulterior asupra aromei trabucului.

Din acest punct de vedere, trabucurile din Republica Dominicana pot castiga mult teren. In general, frunzele continute de trabucuri sunt mai gustoase si au mai bine dozata taria si aroma atunci cand s-au odihnit mai mult, iar noile "vedete" ale pasionatilor de trabucuri devin cele dominicane.

Daca esti in cautarea unor trabucuri aromate cu note piperate, usor pamantesti, cu iz dulceag, atunci incearca macar o data trabucuri din Republica Dominicana si convinge-te ca merita investitia.