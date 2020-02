De unde a apărut coronavirusul. Piaţa din Wuhan nu este sursa

O echipă de cercetători de la Grădina Botanică Tropicală din Xishuangbanna din cadrul Academiei chineze de Ştiinţe şi Institutului chinez de cercetare a creierului susţin că virusul s-a răspândit din piaţă, dar a avut altă sursă decât piaţa de peşte.

Echipa condusă de Yu Wenbin a secvenţiat date genomice obţinute din 93 de mostre de virus furnizate de 12 ţări în încercarea de a identifica sursa primară a infecţiei şi a mecanismele de transmitere. Cercetătorii au descoperit că virusul s-a răspândit rapid în interiorul pieţei de fructe de mare Huanan din Wuhan, însă totodată au existat două valuri majore de transmitere în cadrul populaţiei, unul pe 8 decembrie şi altul pe 6 ianuarie.

Potrivit studiului publicat săptămâna trecută pe site-ul instituţiei, "piaţa aglomerată doar a accelerat circulaţia virusului ducând la răspândirea lui în întreg oraşul la începutul lunii decembrie".

Primele raporate ale autorităţilor sanitare ale oraşului Wuhan arată că primul pacient cunoscut a prezentat simptome pe 8 decembrie, iar majoritatea cazurilor ulterioare au fost legate de piaţa de peşte care a fost închisă pe 1 ianuarie. Analiza genomică arată că e posibil ca transmiterea viruslui să fi început la începutul lunii decembrie sau chiar la sfârşitul lunii noiembrie, potrivit Adevărul.

Cercetătorii spun că este foarte important de ştiut dacă piaţa este singura sursă a virusului, şi care este gazda intermediară, astfel încât măsurile de control al epidemiei şi de prevenţie a transmiterii sale să fie mai eficiente. Potrivit The Scientist care îl citează pe epidiomologul specializat în boli infecţioase David Heymann de la London School of Hygiene and Tropical Medicine majoritatea infecţiilor s-au răspândit între membrii familiilor sau de la pacienţi la doctori.

Pe de altă parte, nu se cunoaşte exact modalitatea de transmitere şi cât rezistă virusul pe suprafeţe, iar experţii americani atrag atenţia asupra faptului că fenomenul aşa-zişilor „superspreaders" care provoacă focare în jurul lor ar putea fi unul înşelător, întrucât simpla infectare nu e suficientă sau depinde de cum/care/cine a fost sursa primară de contaminare în fiecare caz.

Cercetătorii care se bazează pe modalitatea de transmitere a altor boli respiratorii spun că există raţiuni biologice care reglează capacitatea unei persoane de a da mai departe virusul, între care gradul în care are virusul în corpul său sau pur şi simplu măsura în care funcţionează sistemul său imunitar sau există interacţiuni între virus şi alţi patogeni sau boli preexistente.

Un cercetător de la Centrul chinez de prevenţie şi control al bolilor infecţioase a transmis duminică într-un interviu la CCTV că cei infectaţi sunt contagioşi cu două zile înainte să manifeste simptome. În prezent infecţia cu coronavirus a dus la moartea a 2.442 de persoane în China şi la alte 25 de decese la nivel global. Numărul cazurilor confirmate se apropie de 80.000 în toată lumea în contextul în care noi focare apar în afara Chinei.

În Italia au fost închise 12 localităţi după ce 152 de cazuri de îmbolnăvire au fost confirmate în cursul unui weekend, în timp ce în Coreea de Sud s-a ajuns la peste 600 de cazuri în doar câteva zile. Circa 23.000 de oameni s-au recuperat după boală.