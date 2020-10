Decebal Făgădău şi-a dat DEMISIA din PSD, după ce a fost trimis în judecată de DNA. "Nu voi accepta să le fac rău celor din jurul meu"

Decebal Făgădău a anunţat că şi-a dat demisia din PSD, într-un mesaj publicat pe Facebook.



"Dragii mei,

Astăzi am aflat din presă că DNA m-a trimis în judecată într-un dosar în care sunt acuzat de o faptă pentru care nu mă fac vinovat.

Am primit vestea în timp ce îmi completam dosarul de candidat pentru un loc eligibil în Parlamentul României.

Am fost, sunt și voi fi un om corect și demn, indiferent de circumstanțe. Și nu voi accepta să le fac rău celor din jurul meu sau să ies cu capul plecat!

Demisionez din Partidul Social Democrat", a scris Făgădău





Confirmat luni seară de filiala PSD Constanţa pe loc eligibil, actualul primar Decebal Făgădău este vizat de un dosar penal alături de Radu Mazăre.

Primarul în funcţie al municipiului Constanţa este trimis în judecată de DNA, fiind acuzat de abuz în serviciu. În dosar sunt vizaţi mai mulţi funcţionari, dar şi fostul primar Radu Mazăre.