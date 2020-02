Declaraţie şocantă a lui Bogdan Vintilă: "Poate ca acest punct să ne facă pe noi campioni"

FCSB a ratat șansa de a ajunge pe locul doi în Liga 1, la trei puncte distanță de CFR Cluj, aflându-se pe locul al treilea, la egalitate de puncte cu Craiova, dar cu un golaveraj mai slab.

Cu toate că rezultatul este unul surprinzător, FCSB fiind una dintre candidatele la titlu, iar Clinceni penultima în clasament, aproape de retrogradare, antrenorul vicecampioanei are un punct de vedere cel puţin optimist cu privire la punctul "câştigat" pe Arena Naţională.

"Se adaugă în zestrea noastră de puncte. Decât nimic, mai bine aşa. Da, da, se poate întâmpla orice, mingea e rotundă. Mulţi dădeau partida câştigată de dinainte, dar nu am reuşit să desfacem apărarea aglomerată.

Nu am reuşit să marcăm în această seară, din păcate. Noi nu am reuşit să marcăm. Învăţăm din asemenea meciuri. Acum nu am pierdut. E un lucru bun. Nu trebuie să fac un capăt de ţară. E adevărat că nu am reuşit să câştigăm, dar pe termen lung vrem să ne atingem obiectivul. Fiecare echipă vrea să nu primească gol, fiecare şi-a arătat strategia. Strângem rândurile, pentru că urmează un alt joc, în care sunt trei puncte. Nu vedeţi că nu prea mai contează unde eşti? Discutăm la final, atunci mai discutăm. Se poate ca acest punct să ne facă pe noi campioni", a declarat după meci antrenorul celor de la FCSB.