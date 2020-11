Declaraţii HALUCINANTE, făcute de un martor al crimei din Ghimpaţi. "Era un foc mic. Nu ne venea să credem că acolo ardea un suflet"

Alex a fost audiat joi de poliţiştii care fac cercetări în cazul tinerei ucise şi incendiate în Ghimpaţi. Vineri seara, tânărul se întorcea din Bucureşti, de la serviciu, împreună cu iubita lui, în momentul în care a văzut focul pe câmp.

Bărbatul a mărturisit că a trecut, iniţial, pe lângă locul crimei şi nu şi-a putut imagina că acolo arde o persoană. A presupus că era vorba despre un incendiu de vegetaţie, chiar dacă afară ploua.



"Eram cu iubita mea și am văzut un foc pe câmp. Afară ploua și chiar ne miram cum a putut să ia foc pe câmp în timp ce ploua. Am ajuns acasă și apoi a trebuit să ducem niște veri la Mihăilești, iar în drum spre Mihăilești am văzut pompierii și SMURD. Am crezut că e ceva accident", a precizat tânărul, conform Antena3.

Alex a spus că, în momentul în care a ajuns la Mihăileşti, a fost sunat de nişte prieteni care i-au spus că a fost o persoană incendiată.

"Am fost toți acolo și nu ne venea să credem. De la focul acela mic pe care l-am văzut când am trecut prima dată, să ardă o persoană, un suflet", a menţionat bărbatul.

Miercuri seară, Alex spune că a fost sunat de Poliţie.

"Mi-au dat o foaie să zic tot ce am văzut. O mărturie. Știu și niște prietenii de-ai mei care au făcut și live. Eu nu am făcut. Am fost la o distanță de aproape zece metri de foc, mi-a fost și mie teamă să văd o persoană arsă", a declarat Alex, unul dintre tinerii care a ajuns printre primii la locul oribilei crime.