Delia şi-a asigurat vocea. A plătit o sumă fabuloasă

Delia și-a făcut o asigurare de voce, iar pentru asta a scos din buzunar o sumă colosală, și anume, nu mai puțin de 500.000 de euro, potrivit Impact.ro. Delia nu este singura artistă care și-a asigurat vocea, fiind un tipar deja consacrat mai ales în Statele Unite ale Americii.

Printre artiștii care au încheiat o poliță de asigurare a vocii în afara granițelor se numără și Mihai Trăistariu. Artistul și-a asigurat vocea în Germenia, însă a renunțat la poliță după câțiva ani.

„Am avut vocea asigurată în Germania acum câţiva ani. Am renunţat până la urmă la poliţă pentru că am considerat, la un moment dat, că este inutilă, dar şi din cauza preţului. La vremea aceea nu aveam veniturile din prezent. Plăteam 500 de euro la fiecare trei luni pentru o sumă asigurată de 50.000 de euro pe 20 de ani. Riscurile asigurate includeau, practic, orice tip de leziune, accident, orice mi-ar fi putut afecta vocea”, povestea artistul.

Mihai Bendeac, cadou de 1450 USD pentru Delia de ziua ei

Delia Matache a împlinit 38 de ani pe 7 februarie 2020 şi și-a sărbătorit ziua de naștere atât la filmările noului sezon iUmor, dar și pe scenă. Mihai Bendeac a suprins-o pe cântăreață cu un cadou în valoare de 1.450 de dolari.

Delia Matache s-a aflat pe platurile de flimare al cel de-al optulea sezon al emisiunii iUmor, care se va difuza începând cu 22 februarie, de la ora 20:00.

"Nici nu mai știu de câte ori mi-am sărbătorit ziua pe platourile de la iUmor, cred că cel puțin de trei ori. Nu îmi place să fiu în centrul atenției în felul acesta, nici nu știu cum să mulțumesc. Ziua de naștere ar trebui să fie o zi ca oricare alta, doar să fii vesel, să te bucuri de lucrurile mici cu oamenii apropiați", a declarat Delia Matache.

Mihai Bendeac a surprins-o pe artistă cu un cadou inedit. Acum ceva timp ce doi își calculau cadourile pe care le-au primit unul de la altul, iar ca rezultat, se pare că acesta îi datora cântăreței 42 de cadouri. Așa că în acest an s-a hotărât să își spele păcatele și i-a făcut Deliei un cadou în valoare de 1.450 de dolari.

Este vorba despre o geantă din colecția Burberry, cu print cu maimuțe, inspirat din ilustrații antice. "Ești sora mea, ești prietena mea și te iubesc", i-a spus Mihai Bendeac.

Câţi bani face Delia într-o singură săptămână pe Youtube

Delia este una dintre cele mai de success artiste autohtone, la concertele ei sălile fiind mereu pline. De altfel, cântăreața are o voce de excepție, moștenind-o la acest capitol pe mama ei, și ea artistă.

Delia își rotunjește veniturile grație vizionalizării de pe youtube. Iar în cazul ei sumele castigate chiar sunt, uneori, foarte mari. Care este suma maximă de bani pe care Delia o poate face din Youtube în doar o săptămână?

Conform site-ului socialblade.com, frumoasa cântăreață ar putea să câștige într-o săptămână, maximum, 5.376 de dolari. Sigur, este doar o estimare maximă făcută, pentru că la polul opus situația financiară ar fi de doar…337 de dolari pe săptămână.

