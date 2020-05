Denise Rifai, dezvăluiri din timpul unui interviu cu Adrian Năstase: "Am leşinat"

Jurnalista lucra la un post de radio, însă şefii au făcut un proiect TV online și ea a primit postul de reporter. Iar primul interviu pe care l-a avut a fost cu politicianul Adrian Năstase.

Citeşte şi: Denise Rifai o provoacă pe Dana Budeanu: "Să ne explice cum e cu politica"

"Eram la un post de radio de muzică rock. Nici nu vreau să zic ce salariu am avut prima dată… Viața așa a fost. Radioul respectiv a fost cumpărat de Adevărul, pe vremea când trăia Dinu Patriciu, și aveau un proiect de tv online și m-au luat acolo.

Eram eu – un singur reporter – și foarte mulți șefi, oameni foarte deștepți. Prima oară a venit Adrian Năstase. Am leșinat. Mi-am zis: cum să-i iau eu interviu lui Adrian Năstase?! Aveam vreo 23 ani. Acolo am învățat meserie foarte multă. După câteva luni de teren, au apărut ofertele de la televiziuni. Apoi am rămas doar la un post de televiziune”, a zis Denise Rifai la Kanal D.

Denise Rifai a demisionat de la postul de televiziune Realitatea Plus

După o activitate de nouă ani în cadrul trustului, Denise Rifai a decis să își dea demisia, iar acest lucru a intrigat și întristat multă lume. Se pare că decizia prezentatoarei a venit în urma schimbărilor care au intervenit după ce CNA a hotărât închiderea postului de televiziune Realitatea.

Citeşte şi: Denise Rifai o atacă dur pe Mădălina Dobrovolschi, cea care i-a luat locul la Realitatea: "În patul meu, pe muzica mea"

„Știți ce nu pricep unii? Că Presa nu se vinde. Se face!”

„Știu că mă așteptați mâine seara să fim împreună la #LegilePuterii. Mai ales acum, într-o astfel de situație, când România este într-o criză despre care nimeni nu poate spune cum și mai ales când se va încheia !

Însă o să vă spun și dvs ce am hotărât încă de joi la prânz, înainte de a intra în emisie. Am decis să demisionez de la Realitatea și este un act Unilateral. Iar motivul este unul cât se poate de simplu: între mine ca jurnalist și noua linie editorială a postului s-a instalat o incompatibilitate evidentă.

Eu sunt Denise Rifai Moderator și Realizator al emisiunii #LegilePuterii. Și așa o să rămân! Și nu pot lucra ca profesionist și om care am trăit zi de zi prin emisiunea pe care o realizam, în acest nou climat pe care cu siguranță l-ați remarcat și dvs.



Plec așadar de la noua Realitatea Plus, dar cu Acea Realitatea TV, care astăzi nu mai e, în suflet! Sunt mulțumită că am avut parte de 9 ani de activitate jurnalistică așa cum scrie la carte, în această televiziune care, în toți anii aceștia, a fost o insulă de independență jurnalistică. Poate singura!

Iar pe dvs, iubiții mei telespectatori, promit să vă iau cu mine, pe toți, Acolo unde o să merg și eu ! PS. Știti ce nu pricep unii? Că Presa nu se vinde. Se face!

Iar eu sunt și rămân Jurnalist”, a scris Denise Rifai pe pagina ei de Facebook, când și-a anunțat plecarea de la Realitatea.