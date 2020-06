Deputatul Eusebiu Pistru trece la PSD. Întăriri pentru votarea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului PNL

Deputatul Eusebiu Pistru a trecut la PSD, au confirmat surse din cadrul partidului pentru Ştiripesurse.ro. Mutarea deputatului va fi oficializată săptămâna viitoare în cadrul PSD.

Cine este Eusebiu Pistru. A fost ales pe listele PNL, dar a migrat spre alte două grupuri politice

Eusebiu Pistru a fost în deputat PDL în mandatul 2012-2016 şi a trecut ulterior la PNL prin fuziunea celor două partide. Parlamentarul a fost reales deputat pe listele PNL la scrutinul din 2016.

În 2017, Pistru a trecut la ALDE, unde a rămas până la dispariţia grupului parlamentar din Camera Deputaţilor. Mai apoi, parlamentarul s-a afiliat grupului PMP.

Deputatul Eusebiu Pistru nu a confirmat şi nici nici infirmat trecerea la PSD. Parlamentarul a precizat că nu a fost niciodată membru al PMP.

"Nu am fost niciodată membru al PMP, nu am avut nici o funcţie în acel partid, ci doar am aderat la grupul parlamentar al PMP, după ce ALDE nu a mai avut grup”, a spus deputatul Eusebiu Pistru pentru NewsAr.ro.