Deputatul "Mitralieră", scandal cu poliţiştii în trafic: "Probabil că am trecut pe galben, nu ştiu". Reacţia Poliţiei Rutiere

Incidentul a avut loc în zona Polizu, din Capitală.

Cătălin Rădulescu a refuzat inițial să oprească la semnalele polițiștilor. Când aceștia i-au blocat drumul, deputatul a spus că este un politician în campanie și nu trebuie să oprească la semafor. Politicianul a devenit agresiv în momentul când a văzut că este filmat de un jurnalist.

Ulterior, acesta s-a deplasat câțiva metri, înainte de a prezenta documentele și de a fi testat cu aparatul alcooltest.

Cătălin Rădulescu a spus că, în realitate, nu a fost niciun incident și că polițiștii îi sunt prieteni, îi știe din Curtea de Argeș, iar el le-a spus că până nu pleacă jurnalistul, el nu vorbește.

Social-democratul a precizat că e posibil să fi trecut pe culoarea galbenă a semaforului, dar "pe galben nici nu e infracțiune. Probabil că am trecut pe galben, nu știu".

Politicianul nu a primit nicio sancțiune.

Cătălin Rădulescu este cunoscut drept "deputatul mitralieră" după declarația sa cum că ar fi păstrat acasă o mitralieră AKM de la Revoluţie, cu care a şi amenințat demonstranții anticorupție.

Poliția Rutieră anunță că NU a trecut pe roșu și n-a primit amendă

Cătălin Rădulescu nu a trecut pe culoarea roșie a semaforului, nici pe galben, fiind de fapt oprit la un control de rutină în zona Pieței Victoria din Capitală, precizează purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere a Capitalei, Claudiu Costea.

"La data de 13.11.2019, in jurul orei 23.47, doi polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere aflati in exercitarea atribuțiilor de serviciu in zona Piața Victoriei, au oprit pentru control un conducator auto, căruia i-au solicitat documentele, însă inițial nu s-a conformat dispoziției polițistilor motivând ca in punctul de control se afla un jurnalist, astfel ca s-a deplasat câțiva metri după care s-a oprit pe partea dreapta unde a inmanat polițiștilor documentele prevăzute de lege", a transmis purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere a Capitalei, Claudiu Costea.

Polițiștii l-au testat pe Cătălin Rădulescu și cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

"Având in vedere ca in urma controlului efectuat nu au fost constatate contravenții la regimul circulației pe drumurile publice fata de conducatorul auto nu a fost dispusa nicio măsura legală", a mai spus Claudiu Costea.