Derapaj rasist al lui Dan Petrescu: "Știați că Traore a venit din copac la CFR Cluj? În copac stătea"

Dan Petrescu a susţinut joi tradiţionala conferinţă de presă dinaintea meciului de vineri cu echipa lui Gheorghe Hagi, Viitorul Constanţa. În mod firesc, întrebările jurnaliştilor s-au îndreptat şi spre meciul european de săptămâna viitoare, încercând să afle care ar putea fi componenţa echipei. Întrebat despre Lacina Traore, Dan Petrescu a avut un rpspuns cel puţin ciudat, în contextul în care în presă au apărut zvonuri că cei doi ar avea o relaţie încordată.

„Știați că Traore a venit din copac la CFR Cluj? În copac stătea. Nu juca fotbal de 5 ani. A venit Dan Petrescu, l-a luat și a dat gol cu Craiova. A câștigat meciul cu Rennes singur.

Dacă nici asta nu e "recondiționare", care mai e? Cariera lui era terminată! Mai știați ceva de Traore până a venit la CFR? Nu mai juca nicăieri! Nu făcea nimic. A venit la mine, a jucat fotbal și va juca în continuare. M-a sunat Lacina ieri și mi-a zis "Ce s-a întâmplat, Mister? N-ați văzut ce scrie în ziar?" Eu nu am văzut pentru că eu nu citesc ziarele.Eram cu secundul Aldea și am văzut că scria că am făcut nu știu ce.

Eu sunt foarte dur la antrenamente, dar sunt dur cu toții. Lacina e unul din jucătorii la care țin foarte mult. Avem o relație foarte bună. Lacina e ca toți ceilalți, e un jucător pe care mă bazez! Cu Sevilla, dacă e sănătos, va juca 100%", a declarat "Bursucul", un discurs care i-ar putea atrage sancţiuni din partea FRF sau, mai grav, din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

