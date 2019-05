DESERTUL ZILEI: Gogosi spiralate

Gogosi spiralate

Mod de preparare Gogosi spiralate

Intr-un bol cernem faina in mijlocul careia facem o gropita ; dizolvam drojdia cu putina apa calduta apoi adaugam restul ingredientelor. Aluatul trebuie sa fie elastic, omogen.

Lasam la crescut apoi il impartim in bile mici ( 80g);fiecare bila se modeleaza in fitile subtiri, care se rasucesc apoi in spirala(ca la covrigi).

Le prajim in baie de ulei;se scot pe servetele absorbante.

Se pudreaza cu zahar pudra vanilat

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: