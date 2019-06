DESERTUL ZILEI: Pandişpan cu caise

Pandispan cu caise

Se separa albusurile de galbenusuri. Albusurile impreuna cu zaharul si vanilia se bat spuma (ca la bezea). Galbenusurile se freaca cu uleiul ca la maioneza.

Jumatate din cantitatea de albusuri se pune deasupra maionezei de ou, se amesteca bine si se adauga faina, praful de sare si praful de copt stins in zeama de lamaie. Adaugam restul de albus si amestecam de jos in sus.

Intre timp se incinge cuptorul. Tava se tapeteaza cu foaie de copt (eu am folosit o tava dreptunghiulara de inox 30*25). Punem amestecul in tava, iar deasupra se pun bucatile de caise. Se coace aproximativ 25-30 de minute, in functie de cuptor. Facem testul cu scobitoarea. Se lasa la racit, apoi se portioneaza. La alegere se poate pudra cu zahar.

Pofta buna!

