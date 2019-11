Desfiinţarea secţiei speciale de investigare a magistraţilor, adoptată tacit de deputaţi

Preşedintele de şedinţă, Carmen Mihălcescu, a anunţat miercuri că 14 proiecte au termenul de dezbatere depăşit şi se consideră adoptate. Proiectul privind desfiinţarea Secţiei speciale de investigare a magistraţilor a fost iniţiat de mai mulţi parlamentari USR.

Proiectele adoptate tacit de Camera Deputatilor urmeaza sa intre in dezbaterea Senatului, care este for decizional in cazul acestor acte normative.

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a trimis de asemenea o scrisoare tuturor parchetelor şi instanţelor din ţară pentru a consulta magistraţii pe patru teme importante privind justiţia din România: pensionarea anticipată a magistraţilor, trecerea la completuri de apel formate din 3 judecători, noul ciclu temporal de şcolarizare la INM şi dacă se impune desfiinţarea Sectiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ).