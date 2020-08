Despărţire ŞOC la Survivor România. Nu mai formează un cuplu: "Totul s-a terminat. Sincer, nu regret nimic"

Adriana de la Survivor România a surprins pe toată lumea când mărturisea că are un iubit american, Stanley Agyeman, în vârstă de 30 de ani, cu care era împreună din toamna anului trecut. Totuși, când nimeni nu se aștepta, războinica și militarul american s-au despărțit!

”De curând, m-am întors din Italia. M-am dus să îl văd pe Stanley, mai ales că îmi era foarte dor de el, după atâta vreme în care nu ne-am întâlnit. Din păcate, la fața locului, lucrurile nu au decurs așa cum mi-aș fi dorit eu, am descoperit la el o latură care nu mi-a plăcut deloc. Am mai trecut prin perioade dure în viața mea și nu mai vreau…îmi doresc să fiu fericită și atât! Am decis să mă despart de Stanley și să îmi văd de drumul meu. Totul s-a terminat. Sincer, nu regret nimic”, a declarat Adriana la Ștafeta mixtă, potrivit Wowbiz.ro.

Fosta războinică era extrem de entuziasmată de această relaţie şi de evoluţia ei. Abia aştepta să se întâlnească cu el şi să petreacă timp împreună.

”Ne-am cunoscut în septembrie! Inițial, am vorbit doar pe Instagram. Mi-a plăcut de el, fiindcă aveam ce să discutăm, a fost și primul în fața căruia m-am deschis și i-am povestit trăirile mele. El este înrolat la forțele armate americane, US Marine, și este cantonat timp de trei ani în Italia, la Catania. Relația noastră s-a dezvoltat frumos, drept dovadă că Stanley a venit și în România să mă vadă în perioada Sărbătorilor de iarnă, cu puțin timp înainte de a pleca la Survivor.

De atunci, ne-am apropiat și mai mult. Aș fi vrut să mă duc la el, dar cum s-au închis granițele din cauza coronavirusului, a trebuit să anulez biletele. Însă, abia aștept să ne vedem. Până atunci, vorbim doar prin skype. El a învățat câteva cuvinte în limba română și comunică mai mereu cu Eva, și mă încurajează pe mine să depășesc perioada aceasta dificilă”, spunea Adriana, în urmă cu câteva luni.