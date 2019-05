DESTINAŢII 2019: Meteora Grecia. Cele mai importante manastiri din Meteora

Cele mai importante manastiri de la Meteora Grecia sunt:

Manastirea Marea Meteora

Este cea mai mare dintre manastirile Meteorei. Biserica centrala poarta hramul "Schimbarea la fata". Ea a fost construita la mijlocul secolului al XIV-lea (1387-1388) si decorata in 1483 si 1552. Acum manastirea vechi este muzeu.

Manastirea Varlaam

Este cea de-a doua ca dimensiune din complexul Meteora, dupa Marea Meteora. Biserica poarta hramul Trei ierarhi. Aceasta a fost construita intre 1541-1542 si pictata in 1548, in timp ce pridvorul a fost pictat in 1566. Trapeza veche este folosita ca muzeu, in timp ce la nord de biserica se afla capela celor trei episcopi, construita in 1627 si pictata in 1637.

Manastirea Rousanou

A fost fondata la mijlocul secolului al XVI-lea si pictata in 1560. Are hramul Schimbarea la fata si este construita pe trei etaje. Este renumita pentru frescele pictate in stilul scolii cretane. In zilele noastre este manastire de calugarite.

