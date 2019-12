Detalii cutremurătoare despre noaptea în care a murit Cornel Galeş. Prietena sa cea mai bună rupe tăcerea

Veronica Măgureanu, prietenă de familie a lui Cornel Galeş, a făcut dezvăluiri bombă la România TV.

"Nu stiu despre care masa si restaurant cu specific romanesc se vorbeste, eu stiu sigur de la politia care face ancheta. Cornel Gales, in noaptea de 30 spre 1, se muta din apartamentul unde a locuit cu Viviana. Se mutase in chirie. Isi muta lucrurile de acolo. Ca dovada cand a ajuns ea in Italia a juns cu politia unde se mutase Cornel in chirie. El cara cu masina lucrurile dintr-un apartament in altul", a spus Veronica Magureanu.

"Eu vorbeam des cu el la telefon, imi povestea mult, eram prieteni foarte apropiati. Apartamentul a fost vandut pentru ca el dupa cum stim a cumparat o franciza sa-si poata face afacerea lui si sa nu mai aiba legatura cu Romania. Vreau sa mai specific ceva, ca nu era in masina lui, era in masina de serviciu cand s-a intamplat accidentul si a intrat o alta masina in masina lui, eu asta stiu din surse sigure", a mai spus femeia.

"Soferul nu se ascunde, a fost la politie, a dat declaratii. E o ancheta si nu au voie sa povesteasca decat daca o ruda merge si cere explicatii. Ei nu discuta cu nineni. Cand a ajuns Viviana in Spania, a mers la politie, politistii i-au aratat toate obiectele pe care le avea, chiar si cheia de la masina si de la apartament sunt la politie, cardurile la fel, doar i le-a aratat si doar daca vine o ruda de gradul 1 se returneaza", a mai spus Veronica Magureanu.