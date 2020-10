Detalii neştiute despre primarul Dominic Fritz : "Circul cu bicicleta. Îmi plac zacusca, salata de vinete şi filmele cu spioni"

Fritz a recunoscut că nu are maşină, deşi are permis de conducere, pentru că preferă să meargă cu bicicleta: "Nu am nicio mașină. Circul doar cu bicicleta. Nu mi-am cumpărat niciodată o mașină, pentru că am trăit în orașe cu transport în comun".

Referitor la mâncărurile tradiţionale româneşti pe care le preferă, acesta a amintit doar de zacuscă şi salata de vinete.

Nu este omul lui Merkel în România

Provocat să răspundă la întrebarea dacă Angela Merkel ar putea fi primar la Iaşi, Dominic Fritz a spus că acest lucru nu este pe lista ei de priorităţi. Totodată, acesta a adăugat că Merkel nu a avut nicio implicare în candidatura lui la Timişoara, aşa cum s-a speculat.

"O știu pe Merkel, are agenda plină. Agenda ei nu este Timișoara, pentru că sunt unii care cred că ea m-a trimis aici. Din păcate, Timișoara nu este pe lista ei de priorități, dar poate se va schimba acest lucru. În anumite privințe, este o inspirație pentru mine [...] Aceste zvonuri (că e cineva în spatele meu și eu sunt doar o marionetă – n.red.) sunt destul de absurde", spune Dominic Fritz.

Muzica şi filmele cu spioni, printre pasiunile lui Dominic Fritz

Inevitabil, jurnalistul de la Aleph News a ajuns la comparaţia dintre Fritz şi fostul edil Nicolae Robu în ceea ce priveşte calităţile vocale. Întrebat dacă l-a ajutat faptul că are calităţi vocale mai bune decât Robu, Dominic Fritz a răspuns că acesta nu a fost un criteriu în campanie.

"Nu am cântat în campanie. Abia acum au apărut niște concerte scormonite de presă. Doar la pian am cântat, nu la voce. Nu a fost un criteriu în campanie, dar eu am fost dirijor în Timișoara", clarifică lucrurile edilul ales al Timişoarei.

Pe lângă muzică, o altă pasiune a primarului ales sunt filmele cu spioni: "Îmi place să mă uit la filme cu spioni, dar nu sunt foarte bun, ca James Bond".

Referitor la planurile pe care le are în calitate de primar al Timişoarei, Fritz spune că are în vedere, printre altele, proiecte culturale şi reformarea primăriei.

"Acum e important să trecem prin acest an cu bine, să reprezentăm Timișoara și România cu mândrie și demnitate. Avem norocul că s-a amânat din 2021 în 2023. Am risipit foarte mult timp. Comunitatea culturală în Timișoara e dezbinată din cauza acestui proiect (Timișoara, capitala culturală a Europei – n.red.). Cei care fac cultură se simt excluși din acest proiect și fac apel la Guvernul României să se implice inclusiv financiar pentru investiții culturale în Timișoara [...] Voi reforma primăria în sine, avem de-a face cu un aparat care funcționează după niște principii de acum câteva secole și unde vedem un sistem de nepotism și forme de corupție și unde o să fie multă muncă. Felul în care tratăm cartierele, voi numi un consilier care să se ocupe de fiecare cartier”, spune edilul timişorean.

Timişorenii care nu l-au ales nu rezonează cu spiritul Timişoarei

Referitor la alegerile locale şi la cetăţenii care nu l-au ales, Dominic Fritz spune că, probabil, aceştia nu sunt de acord cu ideile lui politice.

"Presupun că cei mai mulți nu m-au votat pentru că nu sunt de acord cu ideile mele politice, nu cred că sunt destul de pregătit. Pentru cei pentru care culoarea pașaportul meu a fost un criteriu, au avut alți candidați din care să aleagă. Se pare că sunt un grup destul de minoritar, care nu rezonează cu spiritul Timișoarei”, este de părere Fritz.

De asemenea, edilul ales a comentat problema traseismului politic, susţinând că USR-PLUS nu acceptă traseismul.

„Lipseşte în cele mai multe partide o bază comună de viziuni şi principii. Partidele sunt doar un vehicul pentru a ajunge la guvernare. Pe tine te ghidează interesul şi nu principiile în ceea ce crezi. (…) În alte limbi nici nu există cuvântul traseism politic. Politica USR-PLUS nu acceptă traseismul, este fundamentul pentru reforma clasei politice. Cum să ai încredere într-un om politiic când el îşi schimbă traseul în funcţie de cine ajunge la putere?”, se întreabă Dominic Fritz.