Primarul român din Germania l-a sunat pe Dominic Fritz. Timişoara s-ar putea înfrăţi cu Gorlitz

Octavian Ursu, primarul român al oraşului german Görlitz, în urma alegerilor locale din mai 2019, l-a sunat, luni dimineaţa, pe germanul Dominic Fritz, pentru a-l felicita după ce a devenit primar în Timişoara. Similitudinea dintre Octavian Ursu, primarul oraşului german Görlitz, şi Dominic Fritz, noul primar al Timişoarei, este aproape perfectă. Primul s-a născut la Bucureşti, s-a stabilit în Germania, şi a devenit primarul unui oraş din landul Saxonia, în timp ce al doilea, născut într-un sat din Baden-Württemberg, a ajuns să conducă al treilea oraş ca mărime din România. Amândoi erau, oarecum, străini, faţă de cei de-ai locului.

"Ca şi la mine, Dominic tot străin e în ochii unora. Dar dacă a reuşit să câştige alegerile, nu are nevoie de sfaturi. Personal, după ce am câştigat alegerile, am spus: acum s-a terminat campania electorală, eu voi fi primar pentru toţi cetăţenii oraşului, indiferent că m-au ales sau nu m-au ales. Voi sta la dispoziţia tuturor, pentru oraş, nu pentru un anumit partid. Pot să spun că mai bine de un an am fost foarte consecvent pe această linie. Şi cred că mulţi cetăţeni respectă această poziţie. În momentul în care eşti primar, trebuie să faci politică pentru oraşul în care eşti primar, sigur, chiar dacă ai şi anumite convingeri personale. Eu mă concentrez pe problemele practice ale oraşului, cred că pentru asta sunt apreciat", a declarat Octavian Ursu, care l-a sunat, luni, pe Dominic Fritz să-l felicite. Cei doi s-au cunoscut anul acesta, în pandemie, când au participat la o dezbatere online pe tema Oraşelor europene.

"Îl felicit pe Dominic pentru această victorie electorală deosebită. M-am bucurat pentru succesul lui. Noi am mai vorbit, am avut o dezbatere pe probleme europene, online, ne cunoşteam un pic. Ştiam că sunt alegerile şi am urmărit ce se întâmplă la Timişoara. Sunt sigur că Dominic va face treabă bună şi avea succes", a spus Octavian Ursu, primarul genaral al Görlitzului.

Octavian Ursu are deja un an şi ceva în funcţia de primar, astfel că poate împărtăşi din experienţa sa. "În momentul în care lucrezi din greu la anumite proiecte, e posibil să faci şi greşeli. Numai cine nu munceşte, nu greşeşte. Dar ar fi bine ca Dominic să apeleze, şi eu am făcut la fel, la răbdarea oamenilor. Acum e o anumită bucurie, o euforie generală, care însă va trece. Va face lucruri bune, este un om capabil, dar va avea nevoie de timp să schimbe anumite lucruri. Aşa este peste tot, nu doar la Timişoara. Aşteptările oamenilor sunt mari, însă avem nevoie de timp să schimbăm lucrurile", a adăugat Octavian Ursu.

În campania electorală, Dominic Fritz a avut parte de atacuri naţionaliste din partea adversarilor politici, cât şi de la susţinătorii acestora. Şi din acest punct de vedere sunt asemănări între cei doi primari. Octavian Ursu a avut de-a face cu AfD (Alternativa pentru Germania), partid eurosceptic, cu numeroşi susţinători de extremă dreaptă.

"Am câştigat în faţa candidatului AfD, sigur că au existat mesaje naţionaliste. Am primit şi ameninţări. Dar sunt fenomenele care apar în ziua de azi datorită acestor noi platforme media, cum este internetul. Sunt manipulări de multe feluri. Câteodată, nici nu se ştie cine este în spatele anumitor conturi false. Sunt lansate anumite afirmaţii cu scopul de a provoca valuri de emoţii. Însă, calitatea convinge, la urma urmei. Majoritatea a dorit în Timişoara o schimbare. La fel şi aici. A fost neobişnuit să fie un primar care nu provine de aici, care nu e născut în Germania, a fost o premieră. Eu locuiesc de 30 de ani aici, am fost în consiliul orăşenesc mult timp, am fost în parlamentul landului Dresda", a mai afirmat Ursu.

Sloganul electoral al lui Octavian Ursu marşa pe ideea unui Görlitz - oraş european. La fel, Dominic Friz, a spus: "Timişorenii şi-au astupat astăzi urechile la sirenele naţionalismului. Au spus foarte clar şi răspicat: Timişoara a fost, este şi va fi un oraş european! Şi Timişoara a scris istorie în toată Europa. Un oraş european a ales un primar european".

"Oraşul Görlitz are aceeaşi strategie ca şi Timişoara. Fiind la graniţa cu Polonia, se numeşte Oraş european. Pe noi ne desparte doar râul Neisse. Aici s-a trasat graniţa după al doilea Război Mondial. O parte a rămas în Polonia, o parte în Germania. Adversarii mei pledau până la închiderea graniţelor, pe când eu vorbeam de un oraş european şi de deschiderea graniţelor. De aceea, fronturile erau clare în campanie. Avem o cooperare foarte strânsă cu Polonia, avem 4.000 de cetăţeni polonezi care locuiesc în partea germană, sunt inscripţii bilingve, în şcoli se învaţă şi limba poloneză. Suntem foarte apropiaţi", a mai povestit Octavian Ursu

Din comentariile de pe reţelele de socializare reiese că unii români sunt de părere că Dominic Fritz şi USR-Plus sunt reprezentanţii noului marxism, dar nici asta nu e o surpriză pentru Ursu.

"Eu sunt membru în CDU, iar din punctul de vedere al partidelor de extremă dreapta, noi suntem neomarxişti. Dar partidul CDU este partidul conservator, creştin-democrat, nici nu se pune problema la modul acesta", a adăugat acesta.

Ambii primari au în plan proiecte ecologice, pentru a face oraşe sustenabile.

"Am declarat că avem ţelul ca până în 2030 să devenim un oraş sustenabil, un oraş verde. Am început mai multe proiecte, ne mişcăm, dorim să înfiinţăm mai multe instituţii de cercetări în oraş, cu partea poloneză să creăm o atmosferă propice pentru crearea locurilor de muncă. Şi pentru tineri să fim atractivi. Lucrăm la îmbunătăţirea infrastructurii şi proiecte cu tehnologii de viitor. Există anumite tehnologii care se pot aplica, trebuie să-ţi propui proiecte, să le urmăreşti şi să aplici tehnologii foarte avansate. Nu sunt radical verde, nu sunt marxist, departe de mine, din contră, dar există un trend pentru atingerea acestor ţeluri ecologiste", a mai spus primarul din Görlitz.

Octavian Ursu este absolvent al Conservatorului în Bucureşti şi a emigrat în Germania în 1990. Amintirile sale cu Timişoara sunt vechi.

"Nu am fost de peste 30 de ani în Timişoara. Am fost la sfârşitul anilor 80, când eram student, la un concurs naţional de muzică, aveam colegi timişoreni la Conservatorul din Bucureşti. Îmi amintesc de evenimentele din decembrie 89, toate ştirile care veneau din Timişoara. Eu am trăit revoluţia ca student, la Bucureşti".

Octavian Ursu l-a invitat deja pe Dominic Fritz la Görlitz, un oraş cu 70.000 de locuitori, şi speră să ajungă în scurt timp şi el într-o vizită la Timişoara. Şi nu ar fi de mirare ca cele două oraşe să se înfrăţească pe viitor.