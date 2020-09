Dominic Fritz, primarul ales al Timişoarei: M-am închis în baie ca să-mi pot suna familia. Am şapte fraţi şi m-au sunat să le povestesc

Am dormit 3 ore după o noapte lungă, vreau să spun un mare mulţumesc pt încrederea timişorenilor, aproape 49.000 de voturi pentru mine şi vreau sîă mulţumesc tuturor care au mers la vot, mai ales celor care nu m-au votat pe mine, mă voi strădui să câştig şi încrederea lor.

Timişoara a exprimat o voinţă clară de schimbare şi cred că pot să-mi permit să spun că a fost un vot de speranţă, nu un vot împotriva, ci un vot pentru o Timişoară europeană, o Timişoară deschisă care să-şi facă vocea auzită atât în Bucureşti, la Bruxelles, cât şi altundeva în Europa.

53.1% din timşoreni m-au votat şi după toată experienţa mea în campanie pot să spun că am primit voturi din toate straturile sociale, de toate vârstele, din mediul rural şi urban, exact diversitatea asta a coaliţiei pentru o schimbare. Este ceea ce îmi dă încredere că vom reuşi să transpunem această energie diversă în proiectele noastre pentru Timişoara.

Citeste si Noul primar al Timişoarei, Dominic Fritz, dirijează un cor de gospel şi are o voce fabuloasă

Vom continua schimbarea pe care am început-o la Europarlamentare, unde am trimis o echipă puternică la Bruxelles. Vom continua acest drum la alegerile parlamentare. Sunt absolut convins că revoluţia bunei guvernări pe care am început-o la Timişoara va continua la nivel naţional, trebuie să o ducem la gurvernare.

Ieri, Timişoara a încheiat prin vot această tranziţie, 30 de ani de la căderea comunismului, o cădere care a început tot aici în Timişoara. Faptul că timişorenii au avut încredere în mine arată că au încredere în istoria lor multiculturală şi europeană. De ieri, e clar că Timişoara aparţine Europei, spune primarul ales al Timişoarei.

"Timişorenii să nu se aştepte ca lucrurile să se schimbe peste noapte"

Începem un drum care nu va schimba lucrurile peste noapte. Rog timişorenii să aibă încredere şi să se implice. Vrem să creăm un model de administraţie modernă, deschisă, eficientă şi digitalizată. Avem o moştenire destul de grea în unele privinţe. Sunt sigur că acest model, peste câţiva ani, va străluci peste tot în România.

În următoarele zile, voi avea discuţii importante cu toţi cei care ocupă poziţii importante în Timişoara şi în judeţ. Vreau să mă informez, să-mi constitui o echipă de tranziţie cu care voi lucra la această tranziţe până când voi prelua mandatul. Această echipă va invita experţii cei mai buni din diferite domenii din toată ţara să lucrăm în mod concret la primii paşi pe care o să-i facem la preluarea primăriei şi a Consiliului Local.

Proiectele primarului Dominic Fritz

Primarul ales al Timişoarei şi-a prezentat proiectele pe termen lung pe care le va realiza împreună cu echipa sa.

Am stabilit obiective, priorităţi şi măsuri foarte clare, dar acum va trebui să suprapunem acest lucru cu realitatea financiară pe care o vom regăsi în primărie. Nu ştiu câte facturi sunt neplătite, câte şantiere sunt începute, dar de fapt nu gândite şi proiectate până la sfârşit. Ştim că pentru pasajul Solventul, nu există bani în buget, pentru că nu s-a reuşit atragerea fondurilor europene.

În primele 3 luni, ne vom concentra pe tot ce ţine de audit al finanţelor, al resurselor umane. Ne vom uita la structura primăriei, va fi o prioritate să constituim această unitate externă de implementare, avem proiecte pentru a atrage fonduri europene din primele luni. Vom numi aceşti manageri de cartiere, tot proiectul nostru s-a bazat foarte mult pe prezenţa şi caracterul cartierelor care trebuie dezv mai departe.

Acest audit o să aibă consecinţe concrete şi e foarte clar că organigrama actuală nu corespunde de fapt nevoilor noastre şi va fi un proces de reorganizare, dar care nu se va termina după 3 luni, ci e un proces de schimbare nu doar a structurii, ci şi a mentalităţii, a culturii organizaţionale care va dura mult timp.

Ieri, după ce era clar că o să câştigăm, trebuia să mă închid la baie ca să-mi pot suna familia, am facut un whatsapp call. Am şapte fraţi ş m-au sunat să le povestesc. M-au felicitat, a povestit Domninic Fritz.