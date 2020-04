Detalii şocante în cazul Caracal. Gheorghe Dincă a ţinut permanent legătura cu un poliţist din cadrul IGPR

Gheorghe Dincă a ținut permanent legătura cu polițiștii. Din luna aprilie, momentul când Luiza a fost răpită, și până în momentul reținerii, Dincă a primit zeci de mesaje și apeluri de la un telefon care era înregistrat la IGPR.

Citește și: Lovitură de teatru în cazul Caracal. "Alexandra trăieşte, Dincă nu a ucis-o!"

Dincă a ținut legătura cu o persoană de la IGPR, care și în ziua reținerii i-a trimis acestuia mesaje pe numărul de telefon de pe care monstrul de la Caracal l-a sunat pe bunicul Luizei. Dincă l-a anunțat pe bunicul fetei, la doar câteva zile de la răpire, că Luiza este plecată în străinătate.

”Am avut bănuială de la început, am bănuit că acești polițiști nu și-au făcut datoria, pentru că nu am fost contact niciodată în această perioadă de timp. Nu a venit nimic să ia legătura cu noi și am avut suspiciunea că se întâmplă ceva. În momentul când am fost la DIICOT, acolo cel puțin, am mai scăpat niște lucruri. Procurorul Vasilescu spunea că nu poate să mai înainteze că se lovește de un zid. Cum am bănuit telefonul Luizei nu a fost aruncat, cineva s-a folosit în permanență de el” , a declarat bunicul Luizei.