"Dezinfecţia în masă", tratamentul inuman la care a fost supus un grup de imigranţi. Imaginile scandaloase fac înconjurul lumii VIDEO

Imaginile au fost filmate în statul Uttar Pradesh, iar muncitorii au fost "dezinfectati în masă" cu ajutorul unor substanţe despre care autorităţile cred că ucid coronavirusul.

În clipul publicat de Reuters, muncitorii sunt prezentaţi asezaţi, în grup compact, în timp ce câţiva angajaţi de la serviciul de sănătate publica aruncă asupra lor dezinfectant, cu furtunul.

India a declarat starea de urgenţă şi a limitat deplasările în afara casei din data de 25 martie.

A video showing Indian health workers spraying disinfectant on a group of migrant workers has prompted anger on social media, as tens of thousands of workers try to make journeys home amid a three-week coronavirus lockdown. Follow for live updates https://t.co/lNFQahrwMB pic.twitter.com/zJVRTHugbW