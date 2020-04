Dezinfecţie la Turnu-Măgurele, filmuleţul care face furori pe internet. Primarul: „Şi eu am fost iniţial revoltat“ VIDEO

O maşină de salubritate şi doi angajaţi care manipulează un furtun cu un rest de substanţe dezinfectante au fost ingredientele suficiente pentru un filmuleţ care a adunat sute de cometarii şi zeci de mii de distribuiri. În debutul filmuleţului se prezintă o acţiune de dezinfecţie stradală din Turcia, pentru ca la final să fie redate imaginile din Turnu-Măgurele.

Primarul oraşului, Dănuţ Cuclea, contactat de Adevărul, a explicat că imaginile surprinse sunt, de fapt, scoase din context şi că operaţiunea nu se desfăşoară aşa cum reiese din secvenţa video.

"Şi eu am fost iniţial revoltat, pentru că l-am văzut imediat când a fost postat, dar încercând să aflu ce s-a întâmplat m-am lămurit. Efectiv ei terminaseră substanţa din cisternă şi se retrăgeau pentru a fi reîncărcată. Are o capacitate de 7 tone. Greşeala acelor băieţi, care sunt oameni simpli, fără şcoală, chiar cred că sunt încadraţi ca necalificaţi, e că s-au aşezat în spatele cisternei. N-au strâns furtunul şi nu s-au urcat în cabină, cum trebuia să fie procedura. S-au reîntors la locul de alimentare în spatele acelei cisterne. Nu că le iau apărarea, dar sunt 11-12 zile, exceptând ziua când a nins, de când asta fac, de când vin la servicu, până când pleacă. Probabil că or fi obosit, le-o fi fost greu să se urce în cabină şi s-au aşezat acolo. Dar de 12 zile acei doi muncitori asta fac în oraş. În trei zile fac tot oraşul, 108 hectare, cât are oraşul, toate străzile, şi a patra zi o iau de la capăt. Asta e povestea cu acel filmuleţ", a explicat primarul, indicând drept sursă corectă de informare contul oficil de Facebook al primăriei, unde sunt postate atât imagini, cât şi filmuleţe cu operaţiunea de dezinfecţie.