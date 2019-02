DEZVĂLUIRE-BOMBĂ! Cine este omul care "l-a curăţat" pe Dumitru Dragomir de la LPF. "Dacă nu intervenea el, Mitică era şi azi la Ligă!"

Adrian Porumboiu a vorbit la GSP LIVE despre jocurile de culise care au dus la demiterea lui Dumitru Dragomir de la şefias LPF.

"Mitică și Crăciunescu, când au ajuns sus și puteau să aplice regulamentul și să fie prieteni cu mine, s-au uitat în altă parte. Eu când nu l-am votat pe Mitică, am făcut-o din respect pentru fotbal. Nu am ceva cu el. Mitică greșeste. Nu trebuia să vorbească. Îl pun într-o postură proastă. Cred altceva însă. Mitică are tot dreptul să fie supărat în sinea lui. N-am făcut parte din niciun complot. Erau îngeri căzuți care mă sunau de 3-4 ori pe zi. Le-am zis că nu mă amestec. Dar dacă nu intervenea Ponta în modul în care a intervenit, Mitică era și azi președinte la Ligă fără probleme", a declarat Adrian Porumboiu.

Gino Iorgulescu a devenit preşedinte al LPF pe 14 noiembrie 2013, scor 11-7 la alegeri. Dumitru Dragomir a condus 17 ani LPF, din 1996 până în 2013.