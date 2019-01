Dumitru Dragomir, dezvăluire halucinantă de la o partidă de poker cu Gigi Becali şi Adrian Porumboiu. "Vă împărţiţi banii mei?"

Dumitru Dragomir i-a nominalizat pe cei mai buni jucători de poker din Liga 1, dar şi pe cel mai slab de la masă.

"Dumitru Sechelariu a fost un om corect, dar, dacă putea, îți lua și hainele de pe tine. Am plecat de la o partidă fără bani de benzină! Gigi Becali era de o duritate ieșită din comun, dar toți ne-am lăsat între timp, eu nu mai joc nici table. Nu mai am răbdare. Adrian Porumboiu a fost un jucător de poker slab, chiar dacă a fost un arbitru mare. Pinalti (n.r. - Gheorghe Ştefan) era cel mai tare din toată țara, nimeni n-a fost mai bun ca el. Am jucat la un moment dat cu Porumboiu și Gigi Becali. Când am ieșit, i-am zis lui Gigi Becali să-mi dea niște bani împrumut. Porumboiu stătea pe balcon și spunea: Ce faceți? Vă împărțiți banii mei?",a spus Dumitru Dragomir.

Gigi Becali, ANUNŢ-ŞOC în SCANDALUL MOMENTULUI. "O să fac echipă, o ţin să retrogradeze, să dea faliment. În D să ajungă!"

"Giovanni (n.r. - Ioan Becali) era jucător tare de tot, iar Gigi Becali a fost printre cei mai tari jucători din țară. Cred că Gigi e campion și la tabinet pe țară, a mai spus fostul şef al LPF.

Adrian Porumboiu a reacţionat imediat: "Normal că eram jucător prost de poker, dacă pe Dragomir l-am prins cu șapte cărți și pe Becali cu șase cărți. Dacă era gentleman, Mitică se ducea cu povestea asta în mormânt".